TUS Berge bleibt im Aufstiegsrennen

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In einem richtungsweisenden Spiel im Auf- und Abstiegskampf der Bezirksliga hat der TUS Berge einen souveränen 3:0-Erfolg gegen den SC Glandorf eingefahren. Während Berge damit seine verbleibende Chance im Rennen um den Aufstieg wahrt, bleibt Glandorf nach der Niederlage nur knapp über dem Strich im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gäste: Bereits in der ersten Minute verwandelte Florian Strothmann einen Foulelfmeter, nachdem Erik Hartke im Strafraum zu Fall gebracht worden war. In der Folge kontrollierte Berge über weite Strecken das Geschehen, auch wenn das Spiel zwischenzeitlich an Hektik gewann. Kurz vor der Pause bot sich den Gastgebern die Chance, die Führung auszubauen, doch Strothmann setzte einen weiteren Strafstoß nach einem Foul an Benedikt Erpenbeck über das Tor.

Erst in der Schlussphase sorgte Berge für klare Verhältnisse. Eine Viertelstunde vor dem Ende traf Jost Nehrenhaus nach einer präzisen Vorlage von Strothmann per Kopf zum 2:0. Damit war die Entscheidung gefallen. In der Nachspielzeit erhöhte Patrick Middendorf auf den 3:0-Endstand.