Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

TUS Berge bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen Pascal Gerdes trifft doppelt Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 5 Alfhausen TuS Berge

Sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenführer SV Bad Rothenfelde, allerdings ein Spiel weniger absolviert. Mit nur acht Gegentoren in 15 Spielen die beste Defensive der Liga. Insgesamt nur eine Niederlage in den bisherigen Meisterschaftsspielen. Eine bärenstarke Statistik und vielleicht geht am Ende noch viel mehr für das Team, dass wohl zum Saisonstart niemand auf den Zettel hatte. Gegen den Aufsteiger SV Alfhausen gewann der von Rene Wolting trainierte TUS Berge souverän und feierte seinen elften Saisonsieg und bleibt hartnäckigster Verfolger des Spitzenreiters SV Bad Rothenfelde.

Bis kurz vor der Pause mussten sich die Fans des TUS Berge gedulden, bis Pascal Gerdes die Überlegenheit seines Team mit dem Tor zum 1:0 auch in Tore ummünzen konnte. Direkt nach der Pause legte Pascal Gerdes seinen zweiten Treffer zum 2:0 nach und machte früh den Deckel auf die Partie. Mehre Großchancen blieben ungenutzt bis ein Eintor der Gäste den 3:0-Endstand besiegelte. Ein hoch verdienter Sieg gegen den Aufsteiger SV Alfhausen, der trotz einer kämpferisch guten Leistung seine Punkte zum Klassenerhalt woanders einfahren muss.

Doppelpack gegen SV Alfhausen - Pascal Gerdes vom Tus Berge – Foto: Fupa

Die Trainerstimmen zum Spiel:

"Nach anfänglich schwierigen 20 Minuten, in denen alles komplett wild lief, kamen wir besser ins Spiel und konnten etwas Kontrolle reinbringen.

Als Pascal Gerdes dann nach seiner Einwechslung das erste Tor markierte, hatten wir das Geschehen endlich im Griff. Im zweiten Durchgang haben wir dann das nötige Vertrauen in unser Spiel gefunden und auch dann in der Höhe verdient gewonnen. Starke Hinserie," sagte uns Trainer Rene Wolting (TUS Berge).