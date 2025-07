TuS bei den Junglöwen: Angenehme Außenseiter-Rolle

Aufsteiger Geretsried am Freitagabend zu Gast beim Aufstiegsaspiranten TSV 1860 München II – Neuzugang Hyseni schwer verletzt

Unter den vielen Top-Gegnern, die in der Bayernliga auf den TuS Geretsried warten, nimmt die U21 des TSV 1860 München nochmal eine besondere Stellung ein. „Das ist absolut ein Highlight-Spiel“, bestätigt Daniel Dittmann vor der Partie, die an diesem Freitag ab 19 Uhr auf dem Löwen-Trainingsgelände an der Grünwalder Straße 114 ausgetragen wird. „Wir gehen mit viel Enthusiasmus ins Spiel. Aber wir sind natürlich der Underdog gegen eine Mannschaft, die hohe Ambitionen hat, top ausgebildet und sehr gierig ist“, sagt der TuS-Coach.

Er wird mit dieser Partie sein Bayernligadebüt feiern, konnte er doch beim 1:1 gegen den FC Ismaning aus persönlichen Gründen nicht dabei sein. „Es war so ein typisches erstes Bayernligaspiel“, fasst der Trainer seine Eindrücke zusammen, nachdem er sich das Video vom Auftaktspiel angeschaut hat. „Wir brauchen sicher ein paar Spiele, bis wir in der Liga richtig angekommen sind. Auch wenn das Spiel, vor allem angesichts der hohen Temperaturen, schon ein sehr gutes Niveau hatte.“

Einen Gegner und ein Spiel auf gutem Niveau erwartet auch Alper Kayabunar. „Geretsried ist für mich kein gewöhnlicher Aufsteiger“, erklärt der neue U21-Chefcoach des TSV 1860. „In der Mannschaft steckt viel Qualität, das hat sie in den Aufstiegsspielen eindrucksvoll gezeigt“, geht Kayabunar mit Respekt in die Partie. „Aber Respekt muss man in dieser Liga immer haben – es gilt immer, von der ersten Minute an wach zu sein.“ Zumal er bereits Erfahrung mit dem Aufsteiger gesammelt hat. „Wir haben uns als damals gut aufgestellter Regionalligist gegen den damaligen Landesligisten Geretsried richtig schwergetan“, erinnert sich Kayabunar an den 4:2-Testspielsieg seines früheren Klubs Türkgücü gegen den TuS.

Die Gäste müssen gleich eine Hiobsbotschaft verdauen: Neuzugang Edin Hyseni erlitt bei seinem nur 20 Minuten dauernden Debüt gegen Ismaning einen Innenband- und einen Kreuzbandriss. „Das ist die schlimmste Nachricht und super traurig“, sagt Dittmann. Hyseni war gerade erst aus einer schweren Verletzung (Kreuzbandriss im anderen Knie) zurückgekommen. Ansonsten lichtet sich das Geretsrieder Lazarett zusehends. Nach Kenan Numanovic kehren auch Isni Redjepi, Lars Maison und Sebastian Rosina in den Kader zurück. Weiterhin pausieren müssen Belmin Idrizovic, Thomas Puscher und Daniel Krebs; Kapitän Sebastian Schrills fehlt wegen eines Kurzurlaubs.

Auch wenn dem letztjährigen Bayernliga-Zweiten die Favoritenrolle gebührt, weiß Kayabunar, dass die Partie kein Selbstläufer wird – trotz des deutlichen 4:1-Ausrufezeichens der Junglöwen zum Auftakt. „Wir wissen, dass wir in Kottern ein gutes Spiel gemacht haben. Jetzt gilt es, dies zu bestätigen“, so die Forderung des 1860-Trainers. Der Aufsteiger fühlt sich wohl in der Rolle des Außenseiters. „Wir wollen 1860 ärgern“, formuliert Daniel Dittmann keck die Zielsetzung und ergänzt angesichts der Spielidee seines „offensiv denkenden“ Kollegen Kayabunar und dem eigenen Offensivdrang: „Es könnte ein Feuerwerk werden.“