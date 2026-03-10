TuS Bargstedt zeigt TuRa Meldorf klar die Grenzen auf

Zum Auftakt der Meisterrunde in der neu gegründeten Kreisklasse A kassierte die A-Jugend von TuRa am Sonntagnachmittag eine klare 1:8-Niederlage gegen den TuS Bargstedt. Nach einer schwachen ersten Hälfte zeigte das Team nach der Pause jedoch eine verbesserte Einstellung.
Am Sonntagnachmittag startete die A-Jugend von TuRa Meldorf in die Meisterrunde der neu gegründeten Kreisklasse A. Mit dem TuS Bargstedt aus dem Kreis Rendsburg gastierte ein Gegner, gegen den die Grünweißen bislang noch nie gespielt hatten. Ein Blick auf die Qualifikationsrunde im Kreis RD ließ jedoch bereits vermuten, dass die Gäste offensivstark auftreten würden – eine Einschätzung, die sich auf dem Platz schnell bestätigte.
Schwache erste Halbzeit entscheidet die Partie früh
Von der ersten Minute an spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in Richtung TuRa-Tor ab. Bargstedt ließ Ball und Gegner laufen, kombinierte sicher und erspielte sich Chance um Chance. Die Gastgeber fanden dagegen überhaupt nicht ins Spiel.
Die Folge war eine einseitige erste Halbzeit. Bargstedt nutzte seine Überlegenheit konsequent aus und erzielte bis zur Pause fünf Treffer. Für TuRa ging es mit einem deutlichen 0:5-Rückstand in die Kabine.
Deutliche Leistungssteigerung nach der Pause
Dort wurde es entsprechend deutlich. Die klare Ansprache sollte die Mannschaft wachrütteln und zu einer Reaktion bewegen.
Nach der Pause stimmte zumindest der Einsatz. Die Mannschaft arbeitete besser gegen den Ball und besann sich stärker auf die zuvor besprochenen Abläufe. Zwar konnten die Gäste ihren Vorsprung weiter ausbauen und am Ende einen klaren 8:1-Erfolg verbuchen, doch die zweite Halbzeit ließ erkennen, dass TuRa durchaus in der Lage ist, deutlich engagierter aufzutreten.
Unter dem Strich blieb dennoch ein verdienter Sieg für Bargstedt, das in allen Bereichen die bessere Mannschaft war. Für TuRa gilt es nun, die Fehler aufzuarbeiten und aus der deutlichen Niederlage die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich bereits am kommenden Samstag, wenn das Auswärtsspiel in Marne ansteht.