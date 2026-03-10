TuS Bargstedt zeigt TuRa Meldorf klar die Grenzen auf Deutliche 1:8-Heimniederlage zum Auftakt der Meisterrunde – zweite Halbzeit gibt dennoch Anlass zur Hoffnung von Redaktion · Heute, 10:53 Uhr · 0 Leser

Zum Auftakt der Meisterrunde in der neu gegründeten Kreisklasse A kassierte die A-Jugend von TuRa am Sonntagnachmittag eine klare 1:8-Niederlage gegen den TuS Bargstedt. Nach einer schwachen ersten Hälfte zeigte das Team nach der Pause jedoch eine verbesserte Einstellung.

Am Sonntagnachmittag startete die A-Jugend von TuRa Meldorf in die Meisterrunde der neu gegründeten Kreisklasse A. Mit dem TuS Bargstedt aus dem Kreis Rendsburg gastierte ein Gegner, gegen den die Grünweißen bislang noch nie gespielt hatten. Ein Blick auf die Qualifikationsrunde im Kreis RD ließ jedoch bereits vermuten, dass die Gäste offensivstark auftreten würden – eine Einschätzung, die sich auf dem Platz schnell bestätigte. Schwache erste Halbzeit entscheidet die Partie früh

Von der ersten Minute an spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in Richtung TuRa-Tor ab. Bargstedt ließ Ball und Gegner laufen, kombinierte sicher und erspielte sich Chance um Chance. Die Gastgeber fanden dagegen überhaupt nicht ins Spiel. Die Folge war eine einseitige erste Halbzeit. Bargstedt nutzte seine Überlegenheit konsequent aus und erzielte bis zur Pause fünf Treffer. Für TuRa ging es mit einem deutlichen 0:5-Rückstand in die Kabine.