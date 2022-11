Der TuS Baerl hat seine Mannschaft aus der Kreisliga B zurückgezogen. – Foto: Olaf Wesling

TuS Baerl zieht Mannschaft zurück Kreisliga B1 Moers: Im Sommer erst aufgestiegen, zieht der Verein nach nur 13 Spieltagen die Reißleine.

Der erste Absteiger in der Kreisliga B, Gruppe 1, in Moers steht fest. Der TuS Baerl hat seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen und steht damit automatisch als erster Absteiger in die Kreisliga C fest. Ob es dort aber weitergehen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt vollkommen offen.

Im Sommer war der Jubel noch groß bei den Kickern des TuS Baerl. Die Spieler hatten den Aufstieg von der Kreisliga C in die B-Liga geschafft. Das Abenteuer dort wurde nun jedoch vorzeitig beendet. Personelle Gründe hätten die Verantwortlichen zu diesem Schritt gezwungen erklärt der stellvertretende Abteilungsleiter Dirk Scholheis in der NRZ. An den Spieltagen war es immer wieder eine Herausforderung, überhaupt eine spielfähige Truppe auf den Rasen zu bekommen. Das und der sportliche Misserfolg führten dann auch zu der Trennung von Trainer Frank Valasek, der erst im Sommer vom Dümptener TV zum Tus gekommen war. Sechs Punkte nach neun Spieltagen sprachen allerdings eine klare Sprache und bedeuteten in der Tabelle den vorletzten Platz. Die bisherigen Ergebnisse werden aus der Wertung genommen und der TuS steht als erster Absteiger in die Kreisliga C fest. Wie und ob es dort einen Neuanfang geben wird, ist aber noch völlig unklar. "Momentan haben wir noch keine Ahnung, wie es weitergeht", gesteht Scholtheis weiter. Die Mannschaft habe wohl deutliche Signale an den Vorstand ausgesandt, die dafür sprechen, dass es keine Senioren-Mannschaft mehr beim TuS Baerl geben wird. Vom Rückzug nicht betroffen sind derweil die Jugendmannschaften des Vereins. Für die F-, E- und D-Jugend geht der Spielbetrieb unvermindert weiter.