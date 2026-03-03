 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

TuS Bad Essen verpflichtet Hoang Hiep Nguyen

23-jähriger Mittelfeldspieler absolvierte bereits drei Testspiele und erzielte einen Treffer

– Foto: TuS Bad Essen

Der TuS Bad Essen aus der Kreisliga Osnabrück Staffel A hat Hoang Hiep Nguyen verpflichtet. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler läuft ab sofort für den Verein auf.

Nguyen kam in der laufenden Vorbereitung bereits in drei Testspielen zum Einsatz. Dabei hinterließ er nach Angaben des Klubs einen positiven Eindruck. In seinem ersten Einsatz gegen die U19 des SC Melle erzielte er zudem einen Treffer.