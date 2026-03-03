Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
TuS Bad Essen verpflichtet Hoang Hiep Nguyen
23-jähriger Mittelfeldspieler absolvierte bereits drei Testspiele und erzielte einen Treffer
Der TuS Bad Essen aus der Kreisliga Osnabrück Staffel A hat Hoang Hiep Nguyen verpflichtet. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler läuft ab sofort für den Verein auf.
Nguyen kam in der laufenden Vorbereitung bereits in drei Testspielen zum Einsatz. Dabei hinterließ er nach Angaben des Klubs einen positiven Eindruck. In seinem ersten Einsatz gegen die U19 des SC Melle erzielte er zudem einen Treffer.