 2026-07-28T09:36:08.541Z

Transfers

TuS Bad Essen stellt Bendix Steinkuhl vor

Außenspieler wechselt von der SG Ostercappeln/Schwagstorf zum Kreisligisten

von Michael Eggert · Heute, 17:03 Uhr · 0 Leser
Neuzugang beim TUS Bad Essen - Bendix Steinkuhl -
Neuzugang beim TUS Bad Essen - Bendix Steinkuhl - – Foto: Fupa

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KL Osnabrück St. B

Der TuS Bad Essen hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Bendix Steinkuhl wechselt von der SG Ostercappeln/Schwagstorf zum Kreisligisten, der in der Osnabrücker Kreisliga, Staffel B, antritt.

Der flexibel einsetzbare Außenspieler kam bereits in drei Testspielen für den TuS Bad Essen zum Einsatz und hinterließ dabei nach Angaben des Vereins einen positiven Eindruck. In der neuen Saison wird Steinkuhl mit der Rückennummer 15 auflaufen.

Mit dem Wechsel erweitert der TuS Bad Essen seine personellen Optionen für die bevorstehende Spielzeit.