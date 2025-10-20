– Foto: Thomas Mönter

TUS Bad Essen siegt im Derby Trotz Derby-Pleite bleibt der TV Bohmte 01 in Lauerstellung

Mit 2:1 gewann der TUS Bad Essen in der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - das Nachbarschaftsderby gegen den TV Bohmte 01 und stellt wieder Kontakt zu den Aufstiegsplätzen her. Der TV Bohmte liegt zwar sechs Punkte hinter dem Spitzenreiter BW Hollage II, hat aber noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Es war von Beginn an ein rassiges Spiel mit vielen Tormöglichkeiten. Die Gäste waren von Beginn an tonangebend und verpassten einige glasklare Möglichkeiten. Kurz vor der Pause gelang Torjäger Rene Frese nach feiner Vorarbeit von Fabian Habeck die zu dem Zeitpunkt verdiente Gästeführung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam der Gastgeber besser ins Spiel und verpasste kurz nach Wiederanpfiff seine bis dahin beste Möglichkeit, als ein Schlenzer von Jonas Friedrich Hüls von der Unterkannte der Latte ins Spielfeld zurück prallte. Mit dem nächsten Angriff hatte der TUS Bad Essen Erfolg. Johannes Pötter erzielte nach feiner Vorarbeit von Bennet-Leon Pfeifer den 1:1-Ausgleich. Nach einer Stunde melde sich der TV Bohmte mit einer klaren Tormöglichkeit zurück, aber Rene Frese scheiterte am Keeper Benjamin Höcker. Der direkte Gegenzug löste grenzenlosen Jubel im Lager des TUS Bad Essen aus. Maximillian Rust erzielte nach Vorlage von Bennet-Leon Pfeifer den 2:1-Führungstreffer für den Gastgeber und drehte das Spiel. Der TV Bohmte drückte, aber nutzte seine Möglichkeiten nicht. Aber auch der Gastgeber lies eine Möglichkeit durch Maximillian Rust aus, der nur den Pfosten traf. Der Bohmter Chancenwucher insbesondere aus der ersten Halbzeit hat sich gerächt. Am Ende feierte der TuS Bad Essen den Derby-Sieg. Maximilian Rust erzielte den Siegtreffer im Derby – Foto: Fupa

Stimmen zum Spiel: