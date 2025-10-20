Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Thomas Mönter
TUS Bad Essen siegt im Derby
Trotz Derby-Pleite bleibt der TV Bohmte 01 in Lauerstellung
Mit 2:1 gewann der TUS Bad Essen in der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - das Nachbarschaftsderby gegen den TV Bohmte 01 und stellt wieder Kontakt
zu den Aufstiegsplätzen her. Der TV Bohmte liegt zwar sechs Punkte hinter dem Spitzenreiter BW Hollage II, hat aber noch zwei Spiele in der Hinterhand.
Es war von Beginn an ein rassiges Spiel mit vielen Tormöglichkeiten. Die Gäste waren von Beginn an tonangebend und verpassten einige glasklare Möglichkeiten.
Kurz vor der Pause gelang Torjäger Rene Frese nach feiner Vorarbeit von Fabian Habeck die zu dem Zeitpunkt verdiente Gästeführung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam der Gastgeber besser ins Spiel und verpasste kurz nach Wiederanpfiff seine bis dahin beste Möglichkeit, als ein Schlenzer von Jonas Friedrich Hüls von der Unterkannte der Latte ins Spielfeld zurück prallte. Mit dem nächsten Angriff hatte der TUS Bad Essen Erfolg. Johannes Pötter erzielte nach feiner Vorarbeit von Bennet-Leon Pfeifer den 1:1-Ausgleich. Nach einer Stunde melde sich der TV Bohmte mit einer klaren Tormöglichkeit zurück, aber Rene Frese scheiterte am Keeper Benjamin Höcker. Der direkte Gegenzug löste grenzenlosen Jubel im Lager des TUS Bad Essen aus. Maximillian Rust erzielte nach Vorlage von Bennet-Leon Pfeifer den 2:1-Führungstreffer für den Gastgeber und drehte das Spiel. Der TV Bohmte drückte, aber nutzte seine Möglichkeiten nicht. Aber auch der Gastgeber lies eine Möglichkeit durch Maximillian Rust aus, der nur den Pfosten traf. Der Bohmter Chancenwucher insbesondere aus der ersten Halbzeit hat sich gerächt. Am Ende feierte der TuS Bad Essen den Derby-Sieg.
Maximilian Rust erzielte den Siegtreffer im Derby – Foto: Fupa
Stimmen zum Spiel:
"Wir haben uns heute selbst geschlagen. Hatten in der ersten Halbzeit 4 - 5 hundertprozentige Torchancen, von der wir leider nur eine genutzt haben. Die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit haben wir verschlafen und Bad Essen war dann einfach effektiv. Auch in zweiten Halbzeit hatten wir noch genügend Chancen zum Ausgleich. Hat heute einfach nicht sollen sein,“ sagte uns Martin Strothmann (TV Bohmte 01) der den abwesenden Trainer Andreas Ackermann vertrat.
"Kurzes Statement zum Spiel: Die erste Halbzeit ging klar an den TV Bohmte 01. Sie haben mehrere 100% Tormöglichkeiten liegen gelassen. Durch eine sehr gute Mannschaftsleistung mit guten Zweikampfverhalten, vielen erkämpften zweiten Bällen und guten Pressingphasen nach der Halbzeit, haben wir das Spiel gedreht. Auch in der zweiten Halbzeit war der TV Bohmte dran, aber unser Torwart Benny Höckmann hat uns mehrmals gerettet. Der TV Bohmte 01 nutze seine Chancen nicht, wir aber schon, freute sich der Trainer des TUS Bad Essen Sven Rode über die starke Leistung seines Teams und Derby-Sieg.