TuS Bad Essen siegt glücklich beim TUS Haste

TUS Haste erreichte neun Punkte aus den letzten drei Spielen und wollte seine kleine Erfolgsserie fortsetzen. TUS Bad Essen liegt in der Spitzengruppe und wollte Anschluß an die Aufstiegsplätze herstellen. Am Ende siegten die Gäste sehr glücklich mit 1:0 Toren.

Der Gastgeber war das bessere Team und vergab eine Vielzahl klarer Tormöglichkeiten. TUS Bad Essen erzielte nach einer halben Stunde Spielzeit einen fein herausgespielten Treffer von Johannes Pötter zur 1:0-Führung und verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Glück und Geschick bis zum Schlußpfiff.

TUS Bad Essen absolvierte im Oktober bereits sein sechstes Pflichtspiel. Die fehlenden Frische merkten man den Gästen beim Spiel in Haste an.

Ich weiß nicht so recht, wie wir das Spiel gewinnen konnten. Das 1:0 war allerdings gut herausgespielt. Dennoch war das in fast allen Manschaftsteilen heute zu wenig. Definitiv hervorzuheben ist Benny Höckmann; durch ihn konnten wir uns die drei Punkte sichern . Aus Bad Essener Sicht sind das drei dreckige Punkte,“ sagte uns Trainer Sven Rode (TUS Bad Essen).

"Über 90 Minuten waren wir klar das bessere Team. Leider haben wir es nicht geschafft, aus unseren vielen hochkarätigen Chancen ein Tor zu erzählen. Aber solche Spiele hat man mal. Glückwunsch nach Bad Essen,“ lautet das Statement von Alexander Spoida vom Trainerteam des TUS Haste.

So geht es weiter:

TUS Haste spielt am Sonntag, den 02. November 2025 um 14.00 Uhr im Hasestadion gegen den TUS Bersenbrück II.

TUS Bad Essen erwartet am Sonntag, den 02. November 2025 um 14.00 Uhr im Aßbruch gegen den SC Rieste.