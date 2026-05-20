TuS Asterlagen will Image aufpolieren Bezirksliga: Die neue Saison wird der TuS Asterlagen mit zwei Cheftrainern beginnen und damit auch versuchen, sich ein neues Image zuzulegen. von RP / Michael Ryberg · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Auch Michael Hoppe soll am Image des Vereins arbeiten. – Foto: tk_sportfotografie

Eigentlich hatte Bezirksligist TuS Asterlagen im Zuge des abermaligen Personalumbruchs schon einen Cheftrainer verpflichtet. Der für den scheidenden Muhammet Isiktas vom C-Ligisten VfL Rheinhausen II geholte Gökhan Ünlü bekommt nun allerdings namhafte Verstärkung. Den Rheinhausern ist es gelungen, Michael Hoppe vom aktuellen Kreisliga-A-Dritten TV Asberg von einem Engagement zu überzeugen (wir berichteten). „Das wird für mich eine ganz andere Art der Herausforderung, die ich aber gern annehme“, sagt der 51-jährige Hoppe, der vier Spielzeiten nach dem unglücklichen Abstieg mit dem SV Schwafheim wieder in die Bezirksliga zurückkehrt und als zweiter Asterlager Cheftrainer mit Gökhan Ünlü zusammen fungiert.

Eigentlich hatte der Fitness-Experte mit einer Fußballpause geliebäugelt, nachdem das Projekt Asberg trotz der sportlich guten Position im Frühsommer enden wird. „Ich hatte auch das eine oder andere Angebot auf dem Tisch“, versichert Michael Hoppe, „Asterlagen hat sich allerdings sehr um mich bemüht. Zweimal hatte ich dem TuS schon abgesagt. Doch im dritten Versuch habe ich mich vom neuen Konzept überzeugen lassen. Der Verein will etwas verändern. Das nehme ich den Klubentscheidern auch so ab, obwohl ich bislang immer Asterlagen-Skeptiker war.“ Einige Stellschrauben gilt es zu drehen Der TuS Asterlagen, das in den vergangenen Jahren oft über die finanziellen Verhältnisse gelebt hat, will sein Image aufpolieren. Der nächste Umbruch in der ersten Mannschaft soll nun glücken. „Und ich kenne mich mit Personalumbrüchen, mit gutem Training, einer guten Taktik sowie verschiedenen Mentalitäten aus“, versichert Michael Hoppe.

Das neue Team hat in weiten Teilen Gökhan Ünlü mit der Sportlichen Leitung zusammengestellt. Immerhin wird Hoppe gleich vier Spieler aus seinem aktuellen Asberger Team begrüßen können: Alen Brajic, Junior Holzum, Kilian Cüneyt Rabe und Sahlan Elcin. Das Quartett hatte aber schon vor Hoppe beim Rheinhauser Ortsteilverein zugesagt. „Wir suchen nun unter anderem noch einen Torwarttrainer, einen Physiotherapeuten und einen Betreuer, um im Mannschaftsstab eine gute Basis zu legen“, so Hoppe. Sportliches Ziel wird wieder der Nicht-Abstieg aus der Bezirksliga sein. Heimspielstätte bleibt der Kunstrasen des OSC Rheinhausen auf der Platzanlage In den Peschen. Für Hoppe ein kleiner Vorteil: „Dort habe ich ja selber gespielt und kenne mich auch gut aus.“ Ob Asterlagen wirklich noch einmal in die Heimat auf die seit drei Jahren brach liegende Anlage an der Essenberger Straße zurückkehren kann? Das ist in erster Linie eine Frage der Finanzmittel, die dem Vernehmen nach knapper werden, was die neue erste Mannschaft anbetrifft.