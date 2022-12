TuS Asterlagen und Meiderich 06/95 legen zur Rückrunde personell nach Mit dem TuS Asterlagen und der Spvgg Meiderich 06/95 sorgten schon jetzt zwei Spitzenteams aus den Duisburger A-Kreisligen personell für die Rückrunde vor.

TuS Asterlagen verpflichtet großen Namen

Der TuS Asterlagen ließ mit seinen Neuverpflichtungen aufhorchen: Der 31-jährige Burak Akarca bringt geballte Erfahrungen für die Rheinhausener. Akarca kam in der laufenden Saison auf zwölf Einsätze für den ASV Süchteln in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1. Seine ersten Karriereschritte machte der Verteidiger gar beim MSV Duisburg, wo er regelmäßige Einsätze in der zweiten Mannschaft (damals Regionalliga West) verzeichnete.

Doch auch für Jungspunde ist in der ambitionierten Mannschaft der Asterlagener Platz. Der 1,90-Meter-Hüne Berat Türkmen kommt von der SG Eintracht Gelsenkirchen. Vom Rumelner TV wechselt ligaintern Tunahan Karakayan zum Spitzenreiter. Beide sind noch 19 Jahre alt und dürften mit einer geringeren Erwartungshaltung als Akarca ans Team herangeführt werden.

Zwei Leistungsträger kehren nach Meiderich zurück

In Meiderich wird man sich auf zwei altbekannte Gesichter freuen. Dennis Weyandt und Timo Knapp gehörten für die Spvgg in der Spielzeit 2021/22 zu den absoluten Leistungsträgern und wagten daraufhin den gemeinsamen nächsten Schritt in die Landesliga zum VfB Bottrop.

Und nach nur einem halben Jahr zieht es die beiden nun wieder in gewohnte Gefilde zurück. Mit echten Aufstiegsambitionen dürften Weyandt und Knapp jedoch nicht zurückgekommen sein. Meiderich steht zwar auf dem vierten Tabellenrang der Kreisliga A, Gruppe 2 (Duisburg & Mülheim & Dinslaken), doch Spitzenreiter MTV Union Hamborn ist der Spvgg auf elf Punkte enteilt.

In jedem Fall dürften dem Rest der Liga die Leistungen der beiden nicht in Vergessenheit geraten sein. Knapp erzielte 13 Tore und 18 Assists in der vergangenen Saison. Weyandt kam gar auf gewaltige 36 Treffer und 11 Vorlagen. Man mag sich gar nicht ausmalen, wenn die zwei nach der Halbserie in der Landesliga noch stärker zurückkommen.