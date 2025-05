TuS Asemissen rechnerisch abgestiegen - Peckelsheim braucht ein Wunder

Nur drei Spieltage verbleiben in der Bezirksliga Staffel 3 in Westfalen:



Der BV Bad Lippspringe steht bereits sicher als Meister fest. Das weitere Ziel des Meisters ist es, die Saison ungeschlagen zu beenden. Dies gelingt weiterhin (6:2 gegen SC Borchen).

Verrückter Kampf um die Vizemeisterschaft: Platz 2 und Platz 9 trennen nur sieben Punkte.

Im Kampf um die Vizemeisterschaft und die damit verbundene Teilnahme an der Bezirksliga-Vizemeister Aufstiegsrunde zur Landesliga, kämpft der USC Altenautal (4:1 beim TSV Horn) und steht einen Punkt vor FSV Bad Wünnenberg/Leiberg (5:1 beim SV GW Anreppen) und vier Punkte vor dem SC Borchen, welcher mit der Niederlage gegen den Ungeschlagenen Tabellenführer (2:6 bei BV Bad Lippspringe), den dritten Platz an Bad Wünnenberg abgeben musste. Der USC Altenautal zudem aber ein Spiel weniger absolviert und liegt in der Pole-Position.



Im Tabellenkeller scheint fast alles entschieden – der SV Fürstenau-Bodexen ist bereits sicher abgestiegen.

An diesem Spieltag ist nun auch der TuS Asemissen rechnerisch abgestiegen (2:6 bei TuS Bad Driburg). Der TSV Horn verlor bereits am Freitag mit 1:4 gegen den USC Altenautal, aber der Klassenerhalt ist nur noch eine Frage der Zeit. Da nämlich der FC Peckelsheim-E-L nicht über ein 2:2, nach 2:0 Führung, im Heimspiel gegen SV Eintracht Jerxen-Orbke hinaus kam.

Der Rückstand auf den TSV Horn liegt bei neun Punkten. Peckelsheim muss also neun Punkte und 18 Tore in der Tordifferenz auf den TSV Horn aufholen. Es wird ein Wunder benötigen um den bevorstehenden Abstieg noch zu vermeiden.