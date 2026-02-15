TuS Aschendorf: Teamabend nach Testspiel gegen Emmeln

– Foto: TuS Aschendorf

Nach dem Testspiel gegen Emmeln ließ der TuS Aschendorf den Abend gemeinsam ausklingen. Die Mannschaft kehrte geschlossen im Restaurant Santorini Aschendorf ein und nutzte die Gelegenheit für einen gemeinsamen Teamabend.

Im Anschluss an das Testspiel gegen Emmeln traf sich die komplette Mannschaft des TuS Aschendorf zu einem gemeinsamen Abendessen. Der Besuch im Santorini Aschendorf markierte den Auftakt zu einem Teamabend, bei dem das Zusammensein abseits des Spielfelds im Mittelpunkt stand.

Der Verein bedankte sich ausdrücklich beim Inhaber des Santorini Aschendorf und dem gesamten Team für die Gastfreundschaft und das Essen. Für den TuS Aschendorf unterstreicht der gemeinsame Abend auch die Bedeutung regionaler Partner. Der Zusammenhalt endet aus Sicht des Vereins nicht am Spielfeldrand, sondern zeigt sich auch in solchen gemeinsamen Momenten neben dem Platz.

