TuS-Angreiferin auf der Überholspur: Grabmeier zieht mit Kilbey gleich

Tabea Fisch (m.), Meike Scharm (l.) und Merve Kantar jagen der Torjägerkanone nach. – Foto: Fupa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bayernliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Die Bayernliga hat eine neue Spielerin an der Spitze: Lena Grabmeier vom Tabellenvorletzten TuS Bad Aibling. Mit insgesamt acht Treffern – darunter zwei beim jüngsten 2:2-Unentschieden gegen Ingolstadt – zieht Grabmeier mit Kiara Kilbey gleich. Kilbey, die für den Absteiger FFC Hof spielt, führt die Torjägerliste seit Saisonbeginn an und kommt ebenfalls auf acht Tore. Damit teilen sich die beiden Spielerinnen aktuell den ersten Platz in der Torschützenwertung. Tabellarisch steht Hof auf Platz sechs, wobei Kilbey fast 50 Prozent der Tore gemacht hat.

Auch der dritte Platz in der Torschützenliste ist doppelt besetzt: Tabea Fisch vom Tabellenführer FC Ruderting und Meike Scharm vom FC Stern München haben jeweils sechs Treffer auf dem Konto. Fisch sorgte am vergangenen Spieltag mit einem Hattrick gegen Forstern für Aufsehen – und taucht damit erstmals in der Spitzengruppe der Torjägerinnen auf, nachdem sie im letzten Ranking noch nicht vertreten war. Die besten Torjägerinnen der Bayernliga: