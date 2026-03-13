TuS Altwarmbüchen verlängert mit Trainer Sebastian Schmidt

– Foto: TuS Altwarmbüchen

Beim TuS Altwarmbüchen gibt es eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison. Trainer Sebastian Schmidt hat seine Zusage gegeben und wird auch künftig an der Seitenlinie des Bezirksligisten stehen. Der Verein setzt damit auf Kontinuität und möchte den eingeschlagenen Weg an der Seestraße fortsetzen.

Schmidt will die Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben und dabei weiterhin auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten bauen. Ziel ist es, die sportliche Entwicklung nachhaltig zu stabilisieren und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams weiter zu stärken.

Auch Spartenleiter Uwe Riccardi begrüßt die Entscheidung ausdrücklich. „Unabhängig davon, ob wir in der Bezirksliga bleiben oder eine Liga tiefer antreten müssen, wollen wir die positive Entwicklung und die Kontinuität im Verein weiterführen“, erklärt Riccardi.