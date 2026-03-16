TuS Altwarmbüchen unterliegt nach starkem Comeback

– Foto: Marwin Wolf

Trotz eines beherzten Auftritts und zweier Tore von Nawras Sulaiman Kheder musste sich TuS Altwarmbüchen im Heimspiel mit 2:4 gegen MTV Engelbostel-Schulenburg geschlagen geben. Trotzdem lobte Trainer Sebastian Schmidt das Engagement seiner Mannschaft und zeigt sich zuversichtlich für die kommenden Spiele.

Mit dem zweiten Gegentor durch Louis Trollmann in der 24. Minute wähnte sich Engelbostel zunächst sicher, doch Altwarmbüchen bewies Widerstandskraft. „Danach entwickelten wir ein gutes Spiel, hatten viel Ballbesitz und einige gute Chancen“, so Schmidt. Kurz vor der Pause erzielte Nawras Sulaiman Kheder den Anschlusstreffer zum 1:2, was die Gastgeber zurück ins Spiel brachte.

TuS Altwarmbüchen zeigte im Kellerduell gegen MTV Engelbostel-Schulenburg Moral, doch am Ende stand eine 2:4-Niederlage auf der Anzeigetafel. Nach einer unglücklichen Anfangsphase geriet die Heimmannschaft bereits in der 8. Minute in Rückstand, als Can-Tuncay Schwedt einen Eckball direkt verwandelte. Trainer Sebastian Schmidt kommentierte: „Das Spiel begann recht unglücklich: Das 1:0 resultierte aus einem direkt verwandelten Eckball, bei dem unser Spieler am ersten Pfosten über den Ball schlug, und dieser dann hinten am langen Pfosten einschlug.“

Die zweite Halbzeit begann verheißungsvoll für Altwarmbüchen: „Wir hatten direkt eine hundertprozentige Chance, und Engelbostel war in den ersten 10–15 Minuten etwas am Schwimmen. Wir spielten gut, setzten das Pressing höher an, was schließlich zum Elfmeter für uns führte. Unser Stürmer wurde klar unten am Fuß getroffen, wodurch wir den 2:2-Ausgleich erzielten.“

Doch die Hoffnung währte nur kurz. In der Folge nutzte Engelbostel zwei schnelle Konter, die zum 3:2 durch Eric Lauer (77.) und 4:2 durch Louis Trollmann (87.) führten. Schmidt zeigte sich enttäuscht, aber nicht resigniert: „Danach lief es typisch für unsere Saison: Wir hatten Ballbesitz, spielten gut, aber Engelbostel stellte sich hinten rein und erzielte aus einem Konter das 3:2. Anschließend konterten sie erneut zum 4:2, und das Spiel war entschieden. Für die Jungs sehr schade, wir haben viel investiert, es war ein ausgeglichenes Spiel, und ein Unentschieden wäre verdient gewesen.“

Mit 11 Punkten verbleibt TuS Altwarmbüchen weiterhin auf dem 16. Tabellenplatz, während MTV Engelbostel-Schulenburg auf Rang sechs klettert. Schmidt richtet den Blick bereits nach vorn: „Nächste Woche gegen den FC Lehrte verspreche ich, dass wir ein Feuerwerk abliefern – irgendwann müssen wir uns auch mal belohnen, und das werden wir uns auch in dieser Saison.“

TuS Altwarmbüchen – MTV Engelbostel-Schulenburg 2:4

TuS Altwarmbüchen: Nils Kühnen, Mohamed Ali Ouni, Marco Faulborn, Timo Rowold (46. Marek Müller), David Arnold, Daniel Hector Patino Mosquera, Nawras Sulaiman Kheder, Devin Dollmann, Yannik Gruhn, Maurice Rahaus - Trainer: Sebastian Schmidt

MTV Engelbostel-Schulenburg: Jannik Drabandt, Eric Lauer, Francesco Rizzo (88. Eric Groß), Elvis Peqi, Konrad Dirk Mohrig, Luca Winkler, Ramon Winkler (46. Niklas Kirstein), Louis Trollmann, Johannes Obermann (32. Koray Aktas), Ben Lucca Reuse (60. Gabriel Luttermann), Can-Tuncay Schwedt (46. Luigi Rizzo) - Trainer: Emilio Ortega

Schiedsrichter: Thomas Platz

Tore: 0:1 Can-Tuncay Schwedt (8.), 0:2 Louis Trollmann (24.), 1:2 Nawras Sulaiman Kheder (45.), 2:2 Nawras Sulaiman Kheder (66.), 2:3 Eric Lauer (77.), 2:4 Louis Trollmann (87.)