TuS Altwarmbüchen unterliegt deutlich in Engelbostel

Der TuS Altwarmbüchen hat am 7. Spieltag der Bezirksliga Hannover eine klare Niederlage hinnehmen müssen. Beim MTV Engelbostel-Schulenburg unterlag das Team von Trainer Sebastian Schmidt mit 0:3 und bleibt damit Schlusslicht der Tabelle. Besonders die fehlende Gegenwehr in weiten Teilen der Partie sorgte bei Schmidt für deutliche Worte.
„Wir müssen eine sehr verdiente und schmerzhafte Niederlage hinnehmen“, sagte Schmidt nach der Partie und zeigte sich tief enttäuscht vom Auftritt seiner Mannschaft. Bereits nach elf Minuten brachte Gabriel Luttermann die Gastgeber in Führung. Nach der Pause entschied Louis Trollmann die Begegnung mit einem Doppelschlag binnen 120 Sekunden (64./65.). Beide Treffer fielen – wie bereits das 0:1 – nach Standardsituationen.
Schmidt bemängelte vor allem das Verhalten in den Zweikämpfen und die fehlende geistige Frische: „Wir waren von Anfang an auch gedanklich nicht anwesend. Auf schlechtem Geläuf kam es auf den ersten und zweiten Ball an – beides haben wir nicht gut verteidigt.“
Auch nach vorne blieb der TuS über weite Strecken ohne Durchschlagskraft. Erst in den letzten zehn Minuten kamen die Gäste zu zwei nennenswerten Abschlüssen, die MTV-Keeper Jannik Drabandt jedoch parierte.
Altwarmbüchen weiterhin sieglos
Mit nun fünf Niederlagen aus sechs Spielen und nur drei erzielten Treffern bleibt Altwarmbüchen Tabellenletzter. „Mit dieser Leistung gewinnst du in dieser Liga kein Spiel. Wir müssen nahezu in jedem Spiel an unsere 100 Prozent kommen“, so Schmidt. In der kommenden Woche will er mit seiner Mannschaft die Defizite aufarbeiten.
Engelbostel hingegen kletterte mit dem dritten Saisonsieg in die obere Tabellenhälfte und zeigte sich vor allem in den entscheidenden Momenten kaltschnäuzig.
MTV Engelbostel-Schulenburg – TuS Altwarmbüchen 1954 3:0
MTV Engelbostel-Schulenburg: Jannik Drabandt, Koray Aktas, Gabriel Luttermann (46. Ben Lucca Reuse), Elvis Peqi, Andres Berger (74. Christopher Knott), Konrad Dirk Mohrig, Luigi Rizzo (46. Luca Winkler), Lennart Arnhold, Niklas Kirstein (68. Eric Groß), Louis Trollmann, Can-Tuncay Schwedt (78. Patrick Brodersen) - Trainer: Emilio Ortega
TuS Altwarmbüchen 1954: Nils Kühnen, Tom Luis Herzog, Daniel Hector Patino Mosquera, Leon Urbach, Nick Bercht (61. Mohamed Ali Ouni), Devin Dollmann, David Czepiel (66. Ferit Talu), Marco Faulborn, Yannik Gruhn (61. Dustin Oliver Hübner), Nawras Sulaiman Kheder, Maurice Rahaus - Trainer: Sebastian Schmidt
Schiedsrichter: Dennis Remus
Tore: 1:0 Gabriel Luttermann (11.), 2:0 Louis Trollmann (64.), 3:0 Louis Trollmann (65.)