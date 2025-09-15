TuS Altwarmbüchen unterliegt deutlich in Engelbostel

– Foto: Lorena Pietler

Der TuS Altwarmbüchen hat am 7. Spieltag der Bezirksliga Hannover eine klare Niederlage hinnehmen müssen. Beim MTV Engelbostel-Schulenburg unterlag das Team von Trainer Sebastian Schmidt mit 0:3 und bleibt damit Schlusslicht der Tabelle. Besonders die fehlende Gegenwehr in weiten Teilen der Partie sorgte bei Schmidt für deutliche Worte.

„Wir müssen eine sehr verdiente und schmerzhafte Niederlage hinnehmen“, sagte Schmidt nach der Partie und zeigte sich tief enttäuscht vom Auftritt seiner Mannschaft. Bereits nach elf Minuten brachte Gabriel Luttermann die Gastgeber in Führung. Nach der Pause entschied Louis Trollmann die Begegnung mit einem Doppelschlag binnen 120 Sekunden (64./65.). Beide Treffer fielen – wie bereits das 0:1 – nach Standardsituationen. Gestern, 14:00 Uhr MTV Engelbostel-Schulenburg Engelb-Schul TuS Altwarmbüchen 1954 Altwarmbüche 3 0 Abpfiff

Schmidt bemängelte vor allem das Verhalten in den Zweikämpfen und die fehlende geistige Frische: „Wir waren von Anfang an auch gedanklich nicht anwesend. Auf schlechtem Geläuf kam es auf den ersten und zweiten Ball an – beides haben wir nicht gut verteidigt.“ Auch nach vorne blieb der TuS über weite Strecken ohne Durchschlagskraft. Erst in den letzten zehn Minuten kamen die Gäste zu zwei nennenswerten Abschlüssen, die MTV-Keeper Jannik Drabandt jedoch parierte.