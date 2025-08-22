– Foto: Marcel Eichholz

TuS Altwarmbüchen peilt gegen Kleefeld ersten Saisonsieg an Trainer Sebastian Schmidt spricht von „Pflicht-Drei-Punkten“ – Serie zu Hause soll weitergehen Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 Altwarmbüche TuS Kleefeld

Am kommenden Sonntag kommt es in der Bezirksliga zum Duell zwischen TuS Altwarmbüchen 1954 und dem Liganeuling TuS Kleefeld. Das Heimrecht wurde kurzfristig getauscht, nachdem bei Kleefeld Platzprobleme auftraten. „Wir haben erst mal das Heimrecht getauscht, da Kleefeld Platzprobleme hat, die Wasserpumpe ist ausgefallen. Und dann befinden sich auch die Kabinentrakte im Bau. Dementsprechend haben sie es beantragt, und wir haben zugestimmt“, erklärte Trainer Sebastian Schmidt.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr TuS Altwarmbüchen 1954 Altwarmbüche TuS Kleefeld TuS Kleefeld 15:00 PUSH Trainer Sebastian Schmidt betont die Bedeutung der Partie und verweist auf die eigene Heimstärke.

Für den TuS Altwarmbüchen ist die Ausgangslage klar. „Zum Gegner habe ich persönlich Folgendes zu sagen: Für uns müssen das Pflicht-Drei-Punkte sein“, so Schmidt. Beide Mannschaften sind erst kürzlich aus der Kreisliga in die Bezirksliga aufgestiegen. Während Kleefeld bislang einen Sieg und eine Niederlage verzeichnet, wartet Altwarmbüchen nach zwei Spielen noch auf den ersten Punkt. Dennoch sieht der Trainer seine Elf im Vorteil. „Wir spielen zu Hause, ich glaube, wir sind schon seit einem knappen Jahr zu Hause ungeschlagen. Diese Serie wollen wir weiterführen und gegen Kleefeld drei Punkte holen“, betonte Schmidt.