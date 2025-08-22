TuS Altwarmbüchen peilt gegen Kleefeld ersten Saisonsieg an

Am kommenden Sonntag kommt es in der Bezirksliga zum Duell zwischen TuS Altwarmbüchen 1954 und dem Liganeuling TuS Kleefeld. Das Heimrecht wurde kurzfristig getauscht, nachdem bei Kleefeld Platzprobleme auftraten. „Wir haben erst mal das Heimrecht getauscht, da Kleefeld Platzprobleme hat, die Wasserpumpe ist ausgefallen. Und dann befinden sich auch die Kabinentrakte im Bau. Dementsprechend haben sie es beantragt, und wir haben zugestimmt“, erklärte Trainer Sebastian Schmidt.
Trainer Sebastian Schmidt betont die Bedeutung der Partie und verweist auf die eigene Heimstärke.
Für den TuS Altwarmbüchen ist die Ausgangslage klar. „Zum Gegner habe ich persönlich Folgendes zu sagen: Für uns müssen das Pflicht-Drei-Punkte sein“, so Schmidt. Beide Mannschaften sind erst kürzlich aus der Kreisliga in die Bezirksliga aufgestiegen. Während Kleefeld bislang einen Sieg und eine Niederlage verzeichnet, wartet Altwarmbüchen nach zwei Spielen noch auf den ersten Punkt.
Dennoch sieht der Trainer seine Elf im Vorteil. „Wir spielen zu Hause, ich glaube, wir sind schon seit einem knappen Jahr zu Hause ungeschlagen. Diese Serie wollen wir weiterführen und gegen Kleefeld drei Punkte holen“, betonte Schmidt.
Über den kommenden Gegner kann der Coach nur bedingt Auskunft geben: „Die Mannschaft ist mir unbekannt, konnte ich leider noch nicht beobachten. Deswegen kann ich nicht sagen, was die für Fußball spielen, was der Trainer für eine Philosophie hat.“ Umso deutlicher machte er klar, dass es in dieser Partie nicht nur um Taktik, sondern vor allem um Haltung gehen wird. „Das sind Mannschaften, die auf Augenhöhe mit uns sind, und das müssen für uns Pflicht-Punkte sein.“
Personell muss Schmidt auf mehrere Spieler verzichten. „Wir haben immer noch Abwesenheiten urlaubsbedingt und verletzungsbedingt, die uns wehtun. Aber ich vertraue den Jungs, die hinten dran stehen, und von daher werden wir das versuchen zu ziehen.“
Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr in Altwarmbüchen.