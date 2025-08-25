TuS Altwarmbüchen kassiert herbe Niederlage gegen TuS Kleefeld

Der TuS Altwarmbüchen 1954 steckt nach einem deutlichen 1:6 gegen den TuS Kleefeld weiter tief in der Krise. Trainer Sebastian Schmidt fand nach der Partie klare Worte und sparte nicht mit Selbstkritik an seiner Mannschaft. „Schlimmer Tag für den TuS Altwarmbüchen! Mit der schlechtesten Leistung, seitdem ich Trainer dieser Mannschaft bin, verlieren wir nach 90 Minuten verdient“, sagte er.
„Es hat alles gefehlt, was im Fußball wichtig ist“ – Altwarmbüchen nach dritter Pleite
Vor allem die Einstellung und Grundtugenden fehlten aus Sicht des Trainers vollständig. „Es hat alles gefehlt, was im Fußball wichtig ist. In erster Linie fehlte Leidenschaft, um gegen den Ball zu arbeiten. Dann kommt noch Dummheit dazu – zwei Elfmeter und eine direkt verwandelte Ecke“, erklärte Schmidt sichtlich enttäuscht.
Das Spiel selbst war bereits zur Pause entschieden. Nach Treffern von Seyfi (19.), Podrimaj (33.), Schütte (40.) und Freese (45.) führte Kleefeld komfortabel, auch wenn Kheder (42.) zwischenzeitlich für den TuS verkürzte. In der zweiten Hälfte sorgten Buhrow (74.) und erneut Podrimaj (89.) für den Endstand. „Wenn wir zehn Chancen brauchen, um ein Tor zu machen, reicht das in dieser Liga nicht. Andere Teams stehen zweimal vorm Tor und machen die Buden – Effizienz pur“, stellte Schmidt fest.
Trotz der Frustration blickt der Trainer nach vorn. „Wir werden uns jetzt schütteln und sicherlich mit mehr Herz am Sonntag gegen den TSV Burgdorf auflaufen. Meine Aufgabe wird sein, die Jungs in der Trainingswoche aufzurichten und die Marschrichtung vorzugeben.“ Gleichzeitig richtete Schmidt eine Botschaft an die Vereinsanhänger: „Eins verspreche ich allen TuS-Sympathisanten: So eine Nichtleistung wird nie wieder vorkommen.“
Mit null Punkten und 2:11 Toren nach drei Spielen rangiert der TuS Altwarmbüchen am Tabellenende. Schmidt weiß, dass nun eine Reaktion folgen muss. „Wir müssen Leidenschaft, Disziplin und Effizienz wieder auf den Platz bringen. Nur so kommen wir da unten raus.“