TuS Altwarmbüchen kassiert herbe Niederlage gegen TuS Kleefeld

Der TuS Altwarmbüchen 1954 steckt nach einem deutlichen 1:6 gegen den TuS Kleefeld weiter tief in der Krise. Trainer Sebastian Schmidt fand nach der Partie klare Worte und sparte nicht mit Selbstkritik an seiner Mannschaft. „Schlimmer Tag für den TuS Altwarmbüchen! Mit der schlechtesten Leistung, seitdem ich Trainer dieser Mannschaft bin, verlieren wir nach 90 Minuten verdient“, sagte er.

Vor allem die Einstellung und Grundtugenden fehlten aus Sicht des Trainers vollständig. „Es hat alles gefehlt, was im Fußball wichtig ist. In erster Linie fehlte Leidenschaft, um gegen den Ball zu arbeiten. Dann kommt noch Dummheit dazu – zwei Elfmeter und eine direkt verwandelte Ecke“, erklärte Schmidt sichtlich enttäuscht.

Das Spiel selbst war bereits zur Pause entschieden. Nach Treffern von Seyfi (19.), Podrimaj (33.), Schütte (40.) und Freese (45.) führte Kleefeld komfortabel, auch wenn Kheder (42.) zwischenzeitlich für den TuS verkürzte. In der zweiten Hälfte sorgten Buhrow (74.) und erneut Podrimaj (89.) für den Endstand. „Wenn wir zehn Chancen brauchen, um ein Tor zu machen, reicht das in dieser Liga nicht. Andere Teams stehen zweimal vorm Tor und machen die Buden – Effizienz pur“, stellte Schmidt fest.