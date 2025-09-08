– Foto: Marwin Wolf

TuS Altwarmbüchen holt ersten Punkt in der Bezirksliga 1:1 gegen TuS Davenstedt – Dollmann trifft, Schmidt sieht positives Signal Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 Altwarmbüche Davenstedt Sebastian Schmidt

Der TuS Altwarmbüchen hat im fünften Saisonspiel erstmals in der Bezirksliga gepunktet. Gegen den favorisierten TuS Davenstedt erkämpfte sich das Team von Trainer Sebastian Schmidt ein verdientes 1:1-Unentschieden. Dabei brachte Devin Dollmann die Gastgeber in Führung, ehe Tolgahan Davran kurz vor Schluss für die Gäste ausglich.

Es war der erste Zähler für den Aufsteiger – und einer, der in der Endabrechnung viel wert sein könnte. „Nach vier sieglosen Spielen, in denen wir nie die schlechtere Mannschaft waren, haben wir heute den ersten Punkt geholt“, bilanzierte Sebastian Schmidt nach der Partie. Zwar sei der Ausgleichstreffer ärgerlich, doch die Erkenntnis, dass man mit jedem Gegner mithalten könne, überwiege. Gestern, 15:00 Uhr TuS Altwarmbüchen 1954 Altwarmbüche TuS Davenstedt Davenstedt 1 1 Abpfiff

Altwarmbüchen war von Beginn an wach, mutig und offensiv ausgerichtet. Die beste Möglichkeit vor der Pause bot sich nach einem Foul im Strafraum – der anschließende Elfmeter wurde jedoch vergeben. Erst in der 74. Minute platzte der Knoten: Devin Dollmann verwandelte eine der zahlreichen Chancen zum umjubelten 1:0. Doch die Schlussphase hatte es in sich. Nach einer roten Karte wegen einer Tätlichkeit gegen Davenstedt wurde das Spiel hektisch, Altwarmbüchen verpasste es, die Führung auszubauen – und wurde bestraft: In der 86. Minute traf Davran mit einem sehenswerten Distanzschuss zum Ausgleich. „Ein wunderschönes Tor, muss ich zugeben“, so Schmidt.