TuS Altwarmbüchen holt ersten Punkt in der Bezirksliga

Der TuS Altwarmbüchen hat im fünften Saisonspiel erstmals in der Bezirksliga gepunktet. Gegen den favorisierten TuS Davenstedt erkämpfte sich das Team von Trainer Sebastian Schmidt ein verdientes 1:1-Unentschieden. Dabei brachte Devin Dollmann die Gastgeber in Führung, ehe Tolgahan Davran kurz vor Schluss für die Gäste ausglich.
Es war der erste Zähler für den Aufsteiger – und einer, der in der Endabrechnung viel wert sein könnte. „Nach vier sieglosen Spielen, in denen wir nie die schlechtere Mannschaft waren, haben wir heute den ersten Punkt geholt“, bilanzierte Sebastian Schmidt nach der Partie. Zwar sei der Ausgleichstreffer ärgerlich, doch die Erkenntnis, dass man mit jedem Gegner mithalten könne, überwiege.
Altwarmbüchen war von Beginn an wach, mutig und offensiv ausgerichtet. Die beste Möglichkeit vor der Pause bot sich nach einem Foul im Strafraum – der anschließende Elfmeter wurde jedoch vergeben. Erst in der 74. Minute platzte der Knoten: Devin Dollmann verwandelte eine der zahlreichen Chancen zum umjubelten 1:0.
Doch die Schlussphase hatte es in sich. Nach einer roten Karte wegen einer Tätlichkeit gegen Davenstedt wurde das Spiel hektisch, Altwarmbüchen verpasste es, die Führung auszubauen – und wurde bestraft: In der 86. Minute traf Davran mit einem sehenswerten Distanzschuss zum Ausgleich. „Ein wunderschönes Tor, muss ich zugeben“, so Schmidt.
In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Laut Schmidt wurde eine klare Notbremse gegen sein Team nicht geahndet. „Klare Fehlentscheidung“, sagte er. Dennoch lobte er den Einsatz seiner Spieler – und freute sich besonders für Torschütze Dollmann: „Der hatte in den letzten Spielen wirklich Scheiße am Fuß. Jetzt hat er sich belohnt.“
Mit dem Remis bleibt Altwarmbüchen auf Rang 17, hat nun aber Anschluss an die Konkurrenz gefunden. Und: Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie in dieser Liga angekommen ist.
TuS Altwarmbüchen 1954 – TuS Davenstedt 1:1
TuS Altwarmbüchen 1954: Nils Kühnen, Tom Luis Herzog, Lennart Mokijewski, Dustin Oliver Hübner (66. Samsor Gardiwal), Daniel Hector Patino Mosquera (61. Nick Bercht), Devin Dollmann, David Czepiel, Yannik Gruhn, Nawras Sulaiman Kheder, Maurice Rahaus, Timo Rowold (56. Marco Faulborn) - Trainer: Sebastian Schmidt
TuS Davenstedt: Dawid Dyla, Dennis Lattmann, Lukas Arnold (68. Nic Giannini), Philipp Iwan (46. Jasmin Sadikovic), Mustafa Ghadbouni, Fabian Pietler, Dominik Biber (77. Max Manuel Sträche), Joshua Benedict Nolte, Darian Amin (46. Louis-Moritz Albat), Justus Scheidemann (46. Tolgahan Davran), Tolgahan Davran - Trainer: Fatih Yildizadoymaz
Schiedsrichter: Alexander Gakis
Tore: 1:0 Devin Dollmann (74.), 1:1 Tolgahan Davran (86.)