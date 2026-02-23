TuS Altwarmbüchen gelingt Befreiungsschlag in Kleefeld

– Foto: Nückel/Steinmann

Dem TuS Altwarmbüchen ist zum Start ins Pflichtspieljahr 2026 ein dringend benötigter Erfolg gelungen. Beim direkten Konkurrenten TuS Kleefeld setzte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Schmidt mit 3:2 durch und verkürzte damit den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. Nach schwieriger Wintervorbereitung und deutlicher Hinspielniederlage war der Erfolg von großer Bedeutung für die Moral.

Kleefeld übernahm in der Folge mehr Ballbesitz, agierte auf eigenem Platz spielbestimmend, kam jedoch kaum zu klaren Abschlüssen. Altwarmbüchen konzentrierte sich auf eine kompakte Defensive, führte viele intensive Zweikämpfe und blieb laufstark. In der 35. Minute erhöhte erneut Dollmann auf 2:0. Ein provozierter Abwehrfehler der Gastgeber wurde konsequent bestraft. „Genau die Effektivität, die uns in der Hinrunde gefehlt hat, war diesmal sofort da“, so Schmidt.

Die Partie begann optimal für die Gäste. Bereits in der ersten Minute traf Devin Dollmann zur Führung. Nach einem Ballgewinn im Zentrum schaltete Altwarmbüchen schnell um, suchte sofort den Abschluss und nutzte die erste Gelegenheit konsequent. „Ich hatte ja bereits gesagt, dass es ein Lotteriespiel werden könnte – und im Endeffekt war es genau das, zumindest aus unserer Sicht. Zunächst einmal war es ein enorm wichtiger Sieg für uns“, erklärte Schmidt nach dem Spiel.

Nach dem Seitenwechsel geriet die Partie zunächst ins Wanken. Mit der ersten Aktion nach Wiederbeginn verkürzte Jonathan Buhrow auf 1:2. „Wir wollten die ersten zehn Minuten überstehen – das hat nicht geklappt“, sagte Schmidt. Kurzzeitig geriet Altwarmbüchen unter Druck, stabilisierte sich jedoch und stellte taktisch auf ein 4-2-3-1 um. Dadurch gewann das Team wieder mehr Zugriff im Zentrum.

In der 71. Minute fiel das 3:1 für die Gäste. David Arnold traf nach einer Standardsituation. Der Treffer war nicht zwingend herausgespielt, aber Ausdruck des erhöhten Drucks in dieser Phase. In der Schlussviertelstunde verteidigte Altwarmbüchen diszipliniert und hatte sogar Möglichkeiten zum 4:1. Stattdessen wurde es in der Schlussphase nochmals eng. In der 89. Minute verkürzte Christopher Hayduk nach einem weiten Einwurf auf 2:3. Der Ball wurde nicht konsequent geklärt und aus dem Rückraum abgeschlossen.

In der Nachspielzeit warf Kleefeld alles nach vorne, suchte vor allem über lange Bälle den Ausgleich. Altwarmbüchen verteidigte die letzten Aktionen jedoch konsequent und brachte den Vorsprung über die Zeit.

„Unterm Strich sind wir für mich der verdiente Sieger, weil wir alles reingeworfen haben. Kleefeld hatte zwar mehr Ballbesitz, aber weitgehend in ungefährlichen Zonen. Für die Moral war der Sieg enorm wichtig“, sagte Schmidt. Mit nun elf Punkten verbesserte sich Altwarmbüchen auf Rang sechzehn und stellte den Anschluss an den Relegationsplatz wieder her. TSV Kirchrode bleibt mit zehn Punkten Tabellenletzter.

TuS Kleefeld – TuS Altwarmbüchen 2:3

TuS Kleefeld: Felix Schlüter, Niklas Freese, Jonathan Buhrow, Aaron Buhrow, Erwin Podrimaj, Kian Seyfi (86. Marc Schwabbauer), Lukas Hoppe (72. Maxmilian Hoffmann), Christopher Hayduk, Marcel Hayduk, Dennis Okine (45. Marcel Eisele) - Trainer: Maik Seizinger

TuS Altwarmbüchen: Maximilian Nikolaus, Tom Luis Herzog, Marek Müller, Mohamed Ali Ouni, Lennart Mokijewski, Daniel Hector Patino Mosquera (86. Timo Rowold), Nawras Sulaiman Kheder, Devin Dollmann (64. David Arnold), David Czepiel (79. Justin-Detleff Tränkner), Yannik Gruhn - Trainer: Sebastian Schmidt

Schiedsrichter: Hans Brozio

Tore: 0:1 Devin Dollmann (1.), 0:2 Devin Dollmann (35.), 1:2 Jonathan Buhrow (47.), 1:3 David Arnold (71.), 2:3 Christopher Hayduk (89.)