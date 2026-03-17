TuS Altwarmbüchen geht gegen MTV Engelbostel leer aus

Der TuS Altwarmbüchen beweist Comeback-Qualitäten und gleicht einen 0:2-Rückstand aus – muss sich am Ende jedoch trotz starker Leistung dem MTV Engelbostel geschlagen geben.
Der TuS Altwarmbüchen hat im Heimspiel gegen den MTV Engelbostel eine Niederlage hinnehmen müssen, die sich nach dem Spielverlauf besonders bitter anfühlt. Vor allem, weil die Mannschaft nach einem frühen Rückschlag eindrucksvoll zurückkam und zwischenzeitlich sogar am Sieg schnupperte.
Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gastgeber. Der MTV Engelbostel nutzte seine ersten Möglichkeiten konsequent und stellte früh auf 0:2. Eine kalte Dusche für den TuS – doch wer nun einen Einbruch erwartete, sah sich getäuscht.
Mit großer Entschlossenheit, Einsatzwillen und spürbarem Teamgeist kämpfte sich Altwarmbüchen zurück ins Spiel. Der Lohn: der verdiente Ausgleich zum 2:2. In dieser Phase war der TuS die aktivere Mannschaft, erspielte sich mehrere gute Chancen und hatte das Momentum klar auf seiner Seite. Die Partie schien zu kippen.
Doch genau in dieser starken Phase der Hausherren zeigte sich die individuelle Klasse der Gäste. Der MTV Engelbostel blieb effizient, nutzte seine Chancen eiskalt und erzielte zwei weitere Treffer. Damit war die Partie entschieden – und der TuS stand am Ende trotz aufopferungsvollem Kampf ohne Punkte da.
TuS Altwarmbüchen – MTV Engelbostel-Schulenburg 2:4
TuS Altwarmbüchen: Nils Kühnen, Mohamed Ali Ouni, Marco Faulborn, Timo Rowold (46. Marek Müller), David Arnold, Daniel Hector Patino Mosquera, Nawras Sulaiman Kheder, Devin Dollmann, Yannik Gruhn, Maurice Rahaus - Trainer: Sebastian Schmidt
MTV Engelbostel-Schulenburg: Jannik Drabandt, Eric Lauer, Francesco Rizzo (88. Eric Groß), Elvis Peqi, Konrad Dirk Mohrig, Luca Winkler, Ramon Winkler (46. Niklas Kirstein), Louis Trollmann, Johannes Obermann (32. Koray Aktas), Ben Lucca Reuse (60. Gabriel Luttermann), Can-Tuncay Schwedt (46. Luigi Rizzo) - Trainer: Emilio Ortega
Schiedsrichter: Thomas Platz
Tore: 0:1 Can-Tuncay Schwedt (8.), 0:2 Louis Trollmann (24.), 1:2 Nawras Sulaiman Kheder (45.), 2:2 Nawras Sulaiman Kheder (66.), 2:3 Eric Lauer (77.), 2:4 Louis Trollmann (87.)