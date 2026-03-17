TuS Altwarmbüchen geht gegen MTV Engelbostel leer aus

Der TuS Altwarmbüchen beweist Comeback-Qualitäten und gleicht einen 0:2-Rückstand aus – muss sich am Ende jedoch trotz starker Leistung dem MTV Engelbostel geschlagen geben.

Der TuS Altwarmbüchen hat im Heimspiel gegen den MTV Engelbostel eine Niederlage hinnehmen müssen, die sich nach dem Spielverlauf besonders bitter anfühlt. Vor allem, weil die Mannschaft nach einem frühen Rückschlag eindrucksvoll zurückkam und zwischenzeitlich sogar am Sieg schnupperte.

Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gastgeber. Der MTV Engelbostel nutzte seine ersten Möglichkeiten konsequent und stellte früh auf 0:2. Eine kalte Dusche für den TuS – doch wer nun einen Einbruch erwartete, sah sich getäuscht.