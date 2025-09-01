TuS Altwarmbüchen bleibt weiter ohne Punkt

Der TuS Altwarmbüchen wartet weiter auf das erste Erfolgserlebnis in der Bezirksliga. Auch am fünften Spieltag blieb die Mannschaft von Trainer Sebastian Schmidt punktlos. Gegen den TSV Burgdorf setzte es eine 0:3-Heimniederlage. Dabei zeigte der Aufsteiger phasenweise eine ansprechende Leistung, scheiterte aber erneut an der eigenen Effizienz im letzten Drittel.
Wie schon in den Wochen zuvor präsentierte sich Altwarmbüchen bemüht und mutig, doch in den entscheidenden Momenten fehlte die letzte Konsequenz. Der TSV Burgdorf nutzte seine Möglichkeiten deutlich zielstrebiger und sorgte mit Treffern von Noel Köhler (28. und 88.) sowie Alexander Kamerer (43.) für klare Verhältnisse.
„Schablone der letzten Spiele“, kommentierte Trainer Sebastian Schmidt nach Abpfiff frustriert. „Wir benötigen einfach zu viele Chancen, um Tore zu erzielen. Burgdorf macht mit ihrer Erfahrung drei Tore und gewinnt das Spiel dann nach 90 Minuten.“ Die Bilanz ist ernüchternd: Vier Spiele, null Punkte, 2:14 Tore – Tabellenplatz siebzehn.
Dabei waren auch gegen Burgdorf die Möglichkeiten vorhanden. Schmidt sprach von „tausendprozentigen Chancen“, die liegen gelassen wurden. „Im letzten Drittel müssen wir einfach konsequenter werden, sonst wird es schwer, Spiele zu gewinnen.“
Der TSV Burgdorf setzte seine ordentliche Frühform fort und kletterte mit dem dritten Saisonsieg auf Rang fünf. Die Mannschaft von Trainer Halit Özden ließ sich auch durch den engagierten Auftritt des Gegners nicht aus dem Konzept bringen und überzeugte durch Effizienz und Ruhe im Spielaufbau.
Für Altwarmbüchen heißt es nun, die richtigen Lehren zu ziehen und endlich Punkte zu sammeln, um nicht früh den Anschluss ans rettende Ufer zu verlieren. Die nächste Gelegenheit bietet sich am kommenden Spieltag – doch dafür braucht es vor allem eines: Tore.
Stenogramm
TuS Altwarmbüchen 1954 – TSV Burgdorf 0:3 (0:2)
Tore: 0:1 Noel Köhler (28.), 0:2 Alexander Kamerer (43.), 0:3 Noel Köhler (88.)
Schiedsrichter: Adrian Börner
TuS Altwarmbüchen 1954: Nils Kühnen – Tom Luis Herzog (85. Ferit Talu), Lennart Mokijewski, Dustin Oliver Hübner, Nick Bercht – Devin Dollmann, David Czepiel (46. Daniel Hector Patino Mosquera) – Marco Faulborn (75. Timo Rowold), Yannik Gruhn, Nawras Sulaiman Kheder – Maurice Rahaus
Trainer: Sebastian Schmidt
TSV Burgdorf: Philipp Sauer – Erik Sonnefeld, Robin Günther, Kevin Franke, Benjamin Schubert – Mathis Flügge (69. Florian Pszolla), Harun Duran (60. Nick Jarzombek) – Alexander Kamerer (75. Sarwar Mahmud), Noel Köhler, Benjamin Sarr (71. Dimitrij Gottfried), Andrej Mechonzew (88. Laurin Mirkes)
Trainer: Halit Özden