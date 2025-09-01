– Foto: Clemens Budde

TuS Altwarmbüchen bleibt weiter ohne Punkt 0:3 gegen TSV Burgdorf – Schmidt kritisiert Chancenverwertung Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 Altwarmbüche TSV Burgdorf

Der TuS Altwarmbüchen wartet weiter auf das erste Erfolgserlebnis in der Bezirksliga. Auch am fünften Spieltag blieb die Mannschaft von Trainer Sebastian Schmidt punktlos. Gegen den TSV Burgdorf setzte es eine 0:3-Heimniederlage. Dabei zeigte der Aufsteiger phasenweise eine ansprechende Leistung, scheiterte aber erneut an der eigenen Effizienz im letzten Drittel.

Wie schon in den Wochen zuvor präsentierte sich Altwarmbüchen bemüht und mutig, doch in den entscheidenden Momenten fehlte die letzte Konsequenz. Der TSV Burgdorf nutzte seine Möglichkeiten deutlich zielstrebiger und sorgte mit Treffern von Noel Köhler (28. und 88.) sowie Alexander Kamerer (43.) für klare Verhältnisse. Gestern, 15:00 Uhr TuS Altwarmbüchen 1954 Altwarmbüche TSV Burgdorf TSV Burgdorf 0 3 Abpfiff

„Schablone der letzten Spiele“, kommentierte Trainer Sebastian Schmidt nach Abpfiff frustriert. „Wir benötigen einfach zu viele Chancen, um Tore zu erzielen. Burgdorf macht mit ihrer Erfahrung drei Tore und gewinnt das Spiel dann nach 90 Minuten.“ Die Bilanz ist ernüchternd: Vier Spiele, null Punkte, 2:14 Tore – Tabellenplatz siebzehn. Dabei waren auch gegen Burgdorf die Möglichkeiten vorhanden. Schmidt sprach von „tausendprozentigen Chancen“, die liegen gelassen wurden. „Im letzten Drittel müssen wir einfach konsequenter werden, sonst wird es schwer, Spiele zu gewinnen.“