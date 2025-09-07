Drei Altenrather Spieler versuchen, einem Lohmarer Spieler den Ball abzunehmen. – Foto: Marius Fuhrmann

TuS Altenraths Erste schlägt harmlose Lohmarer mit 5:2 Verlinkte Inhalte Kreisliga C6 Sieg Altenrath SV Lohmar II

Nach einem ungefährdeten Sieg hat die 1. Mannschaft des TuS Altenrath nun sechs Punkte auf dem Konto. Das Spiel begann ohne großes Abtasten. Eine der ersten Chancen des TuS nutzte Philipp Wiens zur Führung. Berke Turhan legte mit der Hacke ab, Altenraths Nummer 10 nutzte die Gelegenheit und schob ein (7.). Der TuS gewann so an Selbstsicherheit. Das Mittel der Wahl waren allerdings lange Bälle und Schüsse aus der zweiten Reihe.

Voller Einsatz: Altenraths Patrick Schüller mit einem missglückten Torschuss. – Foto: Marius Fuhrmann

Nach 32 Minuten war so einer drin, Neugang und Ex-Lohmarer Frederik Frechen hatte getroffen. Nur kurz danach stellte Lohmar den alten Abstand wieder her, bei dem Distanzschuss aus 30 Metern sah vor allem Torwart Felix Hahn nicht gut aus. Doch der TuS konnte sich beliebig durch die Räume kombinieren und die Seiten verlagern. Berke Turhans Sprint mit einem Schuss ins lange Eck führte zum 3:1 (39.) Aus unmöglichem Winkel, nämlich von der Grundlinie aus, gelang es Frederik Frechen mit dem Halbzeitpfiff, auf 4:1 zu erhöhen (45.). Nicolas Fuhrmann wird eingewechselt und holt mit dem ersten Ballkontakt einen Elfmeter heraus