TuS Altenraths Erste schlägt harmlose Lohmarer mit 5:2

Nach einem ungefährdeten Sieg hat die 1. Mannschaft des TuS Altenrath nun sechs Punkte auf dem Konto.
Das Spiel begann ohne großes Abtasten. Eine der ersten Chancen des TuS nutzte Philipp Wiens zur Führung. Berke Turhan legte mit der Hacke ab, Altenraths Nummer 10 nutzte die Gelegenheit und schob ein (7.). Der TuS gewann so an Selbstsicherheit. Das Mittel der Wahl waren allerdings lange Bälle und Schüsse aus der zweiten Reihe.
Nach 32 Minuten war so einer drin, Neugang und Ex-Lohmarer Frederik Frechen hatte getroffen. Nur kurz danach stellte Lohmar den alten Abstand wieder her, bei dem Distanzschuss aus 30 Metern sah vor allem Torwart Felix Hahn nicht gut aus. Doch der TuS konnte sich beliebig durch die Räume kombinieren und die Seiten verlagern. Berke Turhans Sprint mit einem Schuss ins lange Eck führte zum 3:1 (39.) Aus unmöglichem Winkel, nämlich von der Grundlinie aus, gelang es Frederik Frechen mit dem Halbzeitpfiff, auf 4:1 zu erhöhen (45.).
Nicolas Fuhrmann wird eingewechselt und holt mit dem ersten Ballkontakt einen Elfmeter heraus
In der zweiten Hälfte flachte das Altenrather Spiel deutlich ab, was auch dem warmen Wetter geschuldet war. Kevin Kröker holte seinen Gegenspieler von den Beinen, es gab Elfmeter. Lohmar II verkürzte auf 4:2 (51). Immer seltener tauchte Altenrath vor dem gegnerischen Tor auf, obgleich Lohmar die Räume dafür anbot. Das Trainerteam brachte Luis Müller und Nicolas Fuhrmann als neue Impulse: Dessen erste Aktion am Ball war es, im Strafraum zu fallen.
Auch der TuS bekam einen Elfmeter zugesprochen. Kapitän David Fuhrmann vergab zunächst, doch weil Lohmarer Spieler zu früh in den Sechzehner gelaufen waren, wurde der Strafstoß wiederholt. Diesmal machte es Fuhrmann mit einem satten Schuss in den Winkel besser (75.). Das Spiel plätscherte dem Abpfiff entgegen, mit einer insgesamt soliden Leistung gegen ein harmloses SV Lohmar II behielt der TuS die drei Punkte zu Hause.