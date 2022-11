TuS Altenrath verschenkt den Sieg gegen Inter Troisdorf II

Der TuS überrumpelte Inter total: In der 10. Minute nutzte Nicolas Fuhrmann ein Missverständnis zwischen Verteidiger und Torwart aus, schnappte sich den Ball und lief auf das leere Tor zu. Nur drei Minuten später sah Patrick Schüller Fuhrmann am Sechzehner stehen. Doch dessen Schuss war zu zentral, der Torwart hielt den Ball.

Besser machte er es in der 30. Minute, als er dem Rechtsverteidiger an der Außenlinie den Ball abknöpfte und aufs Tor zulief. Diesmal saß der Schuss ins lange Eck. Nicolas Fuhrmann scheiterte wenig später am Pfosten. Das Spiel war irre schnell, alle Feldspieler waren ständig in Bewegung.

Schiedsrichter stellt Inter-Kapitän wegen Beleidigung vom Platz



Kurz darauf geriet erneut der Schiedsrichter in den Fokus: Thomas Morkel schirmte einen Ball an der Grundlinie ab, der Gegenspieler lief hinten auf und fiel. Der Referee pfiff zurecht nicht, doch die Inter-Spieler schimpften wüst. Der Kapitän der Gastgeber ließ sich gar zu einer Beleidigung hinreißen und flog vom Platz.

Der TuS spielte nun in Überzahl, konnte das Spiel aber nicht drehen. Weiterhin waren die Gäste unsicher, bettelten um den Ausgleich. Nur in wenigen Aktionen konnte sich die Mannschaft befreien. Felix Adloff erkämpfte den Ball, der landete bei Thöne. Das Schussfeld war verdeckt, deswegen schoss er aus der Drehung - der dritte Pfostentreffer an diesem Tag.

Ingo Marek vergibt die Entscheidung in der 87. Minute



Inter stand in der Schlussphase sehr hoch, der TuS erhielt Räume. Abermals hatte Altenrath Pech mit dem Schiedsrichter: Er pfiff zwei vermeintliche Abseitsstellungen von Thöne ab, der auf und davon gewesen wäre. Kurz vor Schluss hatte Ingo Marek die Entscheidung auf dem Fuß: Thöne spielte ihm im Sechzehner den Ball vor die Füße, doch Marek schoss vorbei. Die Altenrather Fans rauften sich die Haare.

Es kam, wie es kommen musste: Nicolas Fuhrmann zog seinem Gegenspieler im Strafraum die Beine weg. Ein klares Foul, auch klar im Sechzehner, doch der Schiedsrichter verlegte den Tatort an die rechte Strafraumgrenze. Die Nachspielzeit lief bereits, als der Spieler vermutlich das schönste Tor seiner Karriere schoss: Über Christian Malter hinweg flog der Ball ins Eck.

In zwei Wochen folgt der Showdown um die Herbstmeisterschaft



Der TuS nutzte seine zahlreichen Chancen nicht und wurde am Ende bitter bestraft. Nun stehen drei Mannschaften mit 34 Punkten an der Tabellenspitze. Am folgenden Spieltag in zwei Wochen spielen die Top 4 alle gegeneinander - das Aufstiegsrennen in der Kreisliga C4 bleibt spannend.