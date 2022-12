TuS Altenrath schleppt sich gegen SV Bergheim II ins Ziel

Doch der TuS bestrafte den ersten Fehler sofort: Bergheims Philip Klose stolperte in der 7. Minute an der Strafraumgrenze über seine eigenen Füße und fiel um. Der Ball war frei: David Thöne nahm ihn mit und schoss die Kugel zur Führung ins Tor.

David Thöne macht mit einem sehenswerten Direktschuss das 3:0



Die 2:0-Führung war über weite Strecken der ersten Halbzeit verdient, obgleich auch der TuS nicht immer sauber verteidigte. Ein ums andere Mal kam Bergheim II in Strafraumnähe, die Abschlüsse waren aber alle viel zu ungenau. Für den TuS ergaben sich so Räume: Eine Hereingabe von rechts nahm David Thöne am Strafraumeck aus der Drehung direkt an, in einem hohen Bogen knallte der Ball in den Winkel (41.) - ein Wahnsinnstor! Die Bergheimer protestierten, sie wollten zuvor ein Foul im Mittelfeld gesehen haben.

Der Bergheimer Trainer nahm sich seine Spieler in der Pause lautstark zur Brust. Das wirkte: Die Gäste drängten nun auf den Anschluss und wurden in der 53. Minute belohnt. Eine Hereingabe von rechts flipperte durch den Sechzehner, kein Altenrather Spieler konnte klären. An der Linie stand Riccardo Vetere und knallte den Ball in denselben Winkel, in den zuvor auch Thöne getroffen hatte.