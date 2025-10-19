Blonder Wirbelwind: Freddy Frechen besorgte mit einem starken SOlo-Kauf die Vorlage zum 4:0. – Foto: Marius Fuhrmann

TuS Altenrath schlägt desolaten SV Allner-Bödingen III mit 4:0

Ohne Probleme und sogar mit einem Mann weniger gewinnt die 1. Mannschaft des TuS Altenrath gegen den SV Allner-Bödingen III. Die Gäste erwischten einen schwarzen Tag, die Gastgeber wiederum nutzen das Momentum eiskalt aus. Der TuS begann druckvoll und wurde nach nicht einmal zwei gespielten Minuten belohnt: Kevin Kröker stocherte im Fünfer nach, der Hennefer Spieler schlug den Klärungsversuch ins eigene Tor. Mit der frühen Führung im Rücken konnte den die Blau-Weißen den Gästen selbstbewusst ihr Spiel aufzwingen. Bald schon setzen sie sich in der gegnerischen Hälfte fest.

Das einzig Schöne am Spiel des SV Allner-Bödingen waren die grün-weiß gestreiften Trikots. Die Gäste offenbarten eklatante Lücken in der Verteidigung, verloren fast alle Zweikämpfe und fanden generell kaum ins Spiel. Der schnelle Nicolas Fuhrmann konnte in der 14. Minute ohne Gegnerdruck 50 Meter von Strafraum zu Strafraum sprinten. Dort fällten ihn gleich zwei Verteidiger, den fälligen Elfmeter verwandelte Kapitän David Fuhrmann souverän. Nicolas Fuhrmann mit Familien-Zusammenarbeit und zwei Vorlagen

Das 3:0 fiel nach einem langen Diagonal-Pass, den die Hennefer Abwehrreihe nicht abfangen konnte. Nicolas Fuhrmann lief ein, passte auf Berke Turhan, der die Kugel oben links im Tor versenkte (27.). Nach einer halben Stunde war das Spiel fast entschieden. Kurz vor der Pause sah Kevin-Kröker die gelb-rote Karte wegen Meckerns - der Schiedsrichter hatte aber offenbar den Spieler verwechselt.

Zeigte mehrere starke Paraden: Felix Hahn war stets zur Stelle. – Foto: Marius Fuhrmann