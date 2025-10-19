TuS Altenrath schlägt desolaten SV Allner-Bödingen III mit 4:0

Ohne Probleme und sogar mit einem Mann weniger gewinnt die 1. Mannschaft des TuS Altenrath gegen den SV Allner-Bödingen III. Die Gäste erwischten einen schwarzen Tag, die Gastgeber wiederum nutzen das Momentum eiskalt aus.
Der TuS begann druckvoll und wurde nach nicht einmal zwei gespielten Minuten belohnt: Kevin Kröker stocherte im Fünfer nach, der Hennefer Spieler schlug den Klärungsversuch ins eigene Tor. Mit der frühen Führung im Rücken konnte den die Blau-Weißen den Gästen selbstbewusst ihr Spiel aufzwingen. Bald schon setzen sie sich in der gegnerischen Hälfte fest.
Das einzig Schöne am Spiel des SV Allner-Bödingen waren die grün-weiß gestreiften Trikots. Die Gäste offenbarten eklatante Lücken in der Verteidigung, verloren fast alle Zweikämpfe und fanden generell kaum ins Spiel. Der schnelle Nicolas Fuhrmann konnte in der 14. Minute ohne Gegnerdruck 50 Meter von Strafraum zu Strafraum sprinten. Dort fällten ihn gleich zwei Verteidiger, den fälligen Elfmeter verwandelte Kapitän David Fuhrmann souverän.
Nicolas Fuhrmann mit Familien-Zusammenarbeit und zwei Vorlagen
Das 3:0 fiel nach einem langen Diagonal-Pass, den die Hennefer Abwehrreihe nicht abfangen konnte. Nicolas Fuhrmann lief ein, passte auf Berke Turhan, der die Kugel oben links im Tor versenkte (27.). Nach einer halben Stunde war das Spiel fast entschieden. Kurz vor der Pause sah Kevin-Kröker die gelb-rote Karte wegen Meckerns - der Schiedsrichter hatte aber offenbar den Spieler verwechselt.
Mit zehn Mann begann Altenrath die zweite Hälfte, der SV Allner-Bödingen drängte auf den Anschlusstreffer. Doch selbst bei guten Aktionen, die sich durchaus ergaben, fehlte das Glück: Torwart Felix Hahn hielt mehrfach stark. Die Grün-Weißen standen nun offensiv, so ergab sich Raum für Freddy Frechen, der auf der linken Seite Dampf machte. Der Querpass auf den zweiten Pfosten kam an, Sergen Gülkaya war zur Stelle (64.).
SV Allner-Bödingen III hätte noch zwei Stunden weiterspielen können - das Tor fiel einfach nicht
Das einzige Gegentor hätte sich an diesem Tag der TuS nur selbst einschenken können - doch Michael Hansel rettete seine Mannschaft einmal auf der Linie vor dem Eigentor. In der Folge plätscherte das Spiel dem Abpfiff entgegen. Der TuS zeigte eine gute Leistung angesichts des desolaten Spiels der Gäste - mit einem gut aufgelegten SV Allner-Bödingen III wäre die Partie sicher knapper ausgegangen.