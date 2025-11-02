Ein Tor gemacht und einen Elfmeter rausgeholt: Altenraths Berke Turhan hat einen positiven Arbeitsnachweis. – Foto: Marius Fuhrmann

TuS Altenrath schlägt den Spitzenreiter - 4:3 gegen Siegburger TV Verlinkte Inhalte Kreisliga C6 Sieg Altenrath S´burger TV

In der ersten Hälfte erteilt der TuS den Gästen aus Siegburg eine Lehrstunde in Sachen Effizienz, in der zweiten verteidigt die Mannschaft die knappe Führung leidenschaftlich. Es ist schon der zweite Sieg gegen ein Team von der Tabellenspitze. Das Spiel begann als offener Schlagabtausch, beide Mannschaften drängten vor das Tor und hatten gute Gelegenheiten direkt zu Beginn. Der TuS überstand ein Eckenfestival ohne Gegentor, ein zweiter Ball rauschte an die Latte. Selbst wurden die Gastgeber über Berke Turhan gefährlich: Altenraths Nummer 11 fiel nach einem Zusammenprall mit Abwehrspieler und Torhüter im Strafraum, Kapitän David Fuhrmann verwandelte sicher (19.).

Damit hatte der Spitzenreiter nicht unbedingt gerechnet: Doch den Gästen fiel wenig ein und so legte Altenrath nach: Zahlreiche Spieler standen im Fünfer herum, als Luis Müller den Ball zu Frederik Frechen schob. Der drehte sich um die eigene Achse und stocherte den Ball im kurzen Eck ins Tor (26.). TuS Altenrath bei Ecken anfällig - insgesamt 17 Ecktstöße für den STV

Der STV wurde allenfalls über Ecken gefährlich, die der TuS nur schwer verteidigen konnte: Der zehnte von insgesamt 17 Eckstößen landete im Tor, indem Jan Demuth am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz einschob (33.). Doch die Gäste kamen nicht zur Entfaltung, denn dem TuS gelang auch aus aussichtslosen Gelegenheiten ein Tor: Berke Turhan pflückte nur drei Minuten nach dem Anschlusstreffer eine Flanke von Luis Müller herunter und erzielte mit einem eher harmlosen Schuss aufs Torwarteck das 3:1. Dem TuS gelang an diesem Tag alles: Luis Müller setzte seinen beiden Vorlagen einen eigenen Treffer drauf, er versenkte mit Volleyschuss aus 25 Metern den Ball derart stark im Winkel, dass jeder Torwart der Welt machtlos gewesen wäre. Der Jubel bei den Altenrathern war groß (42.). Altenraths Torwart Felix Hahn macht ein starkes Spiel Wieder gelang Siegburg durch Tobias Leo der Anschluss, wieder über eine Ecke in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. So ging es mit 4:2 in die Pause. Altenraths Torhüter Felix Hahn hatte mehrere überragende Paraden gezeigt und seiner Mannschaft die komfortable Führung gesichert.

Freistoß für Altenrath: Berke Turhan läuft an. – Foto: Marius Fuhrmann

Nach der Pause drehte Siegburg jedoch auf und erzielte in der 51. Minute den Anschlusstreffer. Lukas Müller nutzte aus, dass Altenrath den Ball nicht klären konnte. Der STV schnürte den TuS in dessen Hälfte ein, doch meist fing die Abwehr die Bälle vor dem Sechzehner ab. Altenrath wehrte sich erst ab der 65. Minute wieder mit einer Druckphase, ein Tor wollte aber nicht mehr gelingen - und Siegburg fiel gegen leidenschaftlich verteidigende Altenrather wenig ein.

Altenraths Spieler feiern den 4:3-Sieg gegen den Siegburger TV. – Foto: Marius Fuhrmann