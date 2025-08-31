TuS Altenrath kämpft sich zum Auftaktsieg beim Wahlscheider SV III

Nach einer schwachen ersten Halbzeit steigert sich der TuS in der zweiten und erzwingt den Sieg gegen müde gewordene Wahlscheider. Mit einem Foulelfmeter drehen die Gäste die Partie.

Der TuS übernahm zu Beginn die Spielkontrolle, ohne wirklich gefährlich zu werden. In Führung gingen dagegen die Gastgeber: Rechtsverteidiger Daniel Vaca Fleischhacker verlor den Ball, Janne Lösch stocherte den Ball ins Tor (20.). Von den Blau-Weißen kam weiter wenig, ein einziger Torschuss, dafür viel Frust waren bis zur Pause dabei. Wahlscheids Coach Paul Wagner, ein langjähriger Freund des TuS und der Mannschaft, hatte seine Elf gut vorbereitet.

Bevor es in die Kabinen ging, klingelte es doch nochmal im Gehäuse der Wahlscheider. Endlich bekam Rechtsaußen Nicolas Fuhrmann die Gelegenheit, seine Schnelligkeit auszuspielen: Er legte den Ball quer zu Sergen Gülkaya, der den Ball durch mehrere Gegenspieler-Beine zum Ausgleich ins Tor schob (45.). So gingen die Altenrather mit einem besseren Gefühl in die Pause.

Foulelfmeter in der Schlussphase bringt die Führung für den TuS

Nach dem Seitenwechsel hatte Patrick Schüller auf der linken Seite das freie Tor vor sich, doch löffelte den Ball am langen Pfosten vorbei. Altenraths Trainer-Duo Daniel Fuchs und Marc Eubel stellte mehrfach um, vor allem Neuzugang Frederik Frechen sorgte für Belebung im Spiel nach vorne. Dennoch brauchte es einen Elfmeter, um den TuS in Führung zu bringen: Berke Turhan fiel, nachdem er einen Diagonalball angenommen hatte und zum Tor zog. Kapitän David Fuhrmann verwandelte sicher (82.).

Die Führung war knapp, doch Wahlscheid gelang es trotz bester Gelegenheiten nicht, den Ausgleich zu erzielen. Ein Kopfball kurz vor Schuss flog am Tor vorbei. Es war die beste Phase der Gäste in der zweiten Hälfte, die zuvor stark nachgelassen hatten. So erlöste Berke Turhan mit einem Treffer in der Nachspielzeit die Altenrather Fans. Mit der Überzeugung, das Spiel gewinnen zu können und auch etwas Glück siegte Altenrath zum Auftakt mit 3:1 bei der Wahlscheider Dritten.