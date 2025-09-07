Altenrather Spieler schauen einem Siegburger Spieler hinterher. – Foto: Marius Fuhrmann

TuS Altenrath II kassiert drei bittere Niederlage kurz vor Schluss

85 Minuten lang hat der TuS Altenrath II das Spiel im Griff, dann ist die Mannschaft völlig von der Rolle und verliert mit 2:3. Die Enttäuschung war nach dem Abpfiff groß. Der TuS erarbeitete sich zu Beginn zahlreiche Chancen, die die Mannschaft aber liegen ließ. Kurz vor der Pause gelang doch noch der Treffer: Jerome Riesen ließ seinen Gegenspieler auf der linken Strafraumseite stehen und schlenzte den Ball ins lange Eck – ein tolles Tor (36.). Die Führung war nicht unverdient. Von den Gästen kam bis zu diesem Zeitpunkt wenig.

Ein Tor wie ein Gemälde. Der Schuss schlägt am langen Pfosten ein. – Foto: Marius Fuhrmann

In der zweiten Hälfte gelang es dem TuS, zu erhöhen: Nicolas Fuhrmann wurde auf seiner Reise durch den Strafraum von den Beinen geholt, den fälligen Elfmeter hätte eigentlich Yannic Runkel schießen sollen. Er hatte jedoch eine Weinprobe am Vorabend nicht bestanden und stand nicht im Kader. Luis Müller übernahm und traf sicher. Elfmeter bringt das Altenrather Spiel zum Kippen

Mit dem 3:0 hätte Altenrath das Spiel entscheiden können, doch die Chancenverwertung war weiterhin ungenügend. Der SSV III war in der Offensive zu harmlos, die Altenrather Verteidigung stand gut, besonders Torwart Janik Maciolek hielt stark – bis zur verhängnisvollen 85. Minute. Da traf Verteidiger Thomas Foermer den Ball, aber auch viel Gegenspieler und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Der Siegburger Stürmer traf. Nun sollte man meinen, dass jeder Spieler, der schon mal auf dem Platz gestanden hat, weiß, was folgen würde: Nämlich, dass jeder Siegburger Spieler auf den Ausgleich drängen wurde. Einige Altenrather Spieler wussten es nicht und postwendend mit dem ersten Angriff fiel das 2:2. Durch die üppige Nachspielzeit, die der Schiedsrichter den Teams zugestand, gelang den Gästen sogar der umjubelte Siegtreffer.

Jubelnde Siegburger Spieler nach dem Siegtreffer. – Foto: Marius Fuhrmann