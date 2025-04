TuS Altenrath gewinnt souverän, aber glanzlos bei Rot-Weiß Neunkirchen

So., 06.04.2025, 13:00 Uhr

Das Spiel nahm bereits in der vierten Minute Fahrt auf, als Nicolas Fuhrmann einen einstudierten Spielzug abrief. Auf der rechten Seite lief er seinem Gegenspieler davon, legte quer zu Sergen Gülkaya, der nur noch einzuschieben brauchte. Der TuS baute Druck auf, doch konnte zahlreiche seiner Chancen nicht nutzen.

TuS Altenrath geht mit 3:1-Führung in die Pause

Erst Kapitän David Fuhrmann fand in der 24. Minute eine Lücke.: Von der Strafraumkante zog er ab, der Flachschuss knallte ins lange Eck. Nur wenige Minuten später besorgte er per Foulelfmeter das 3:0, Nicolas Fuhrmann hatte sich zuvor bereitwillig vom Gegenspieler umsensen lassen (31.).

Von Rot-Weiß Neunkirchen kam bis hierhin wenig: In der 40. Minute landete ein Eckball auf dem Kopf von Niclas Engeländer, der aus spitzem Winkel zum Anschluss traf. Das Tor weckte die Gastgeber auf, doch der Schiedsrichter beendete mit dem Halbzeitpfiff das Aufbäumen.

Die Anfangsphase der zweiten Hälfte gehörte wieder dem TuS: Einen Abpraller fing Michael Hansel an der Strafraumkante ab und traf mit einem überlegten Schuss und ganz viel Erfahrung in den Winkel (48.). Der Drei-Tore-Vorsprung währte nicht lange, denn ein weiteres Mal bekam die TuS-Abwehr Niclas Engeländer nicht verteidigt, der zum 2:4 einschob (53.).

David Fuhrmann mit seinem ersten Dreierpack überhaupt

Der TuS war gewillt, das Spiel nicht unnötig spannend zu machen und spielte weiter nach vorne. Eine Flanke von Kris Geilenberg landete bei Ingo Marek, der bei seinem Schuss versucht unsanft gefällt wurde. Ein zweites Mal in diesem Spiel trat David Fuhrmann zum Elfmeter an und verwandelte (63.). Es war der erste Dreierpack in seiner Seniorenkarriere.