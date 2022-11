TuS Altenrath erobert gegen Hangelar II die Tabellenführung zurück

Würde die Mannschaft nach der Niederlage im Topspiel gegen Rot-Weiß Hütte II wieder in die Spur finden? Diese Frage stand vor dem Spiel gegen den VfR Hangelar II im Raum. Doch nach einer wackeligen Führung in der ersten Hälfte vertrieb der TuS Altenrath mit drei Toren in elf Minuten alle Zweifel und gewann mit 4:0.

Anders war es in der 18. Minute, als ein Chipball den durchstartenden Nicolas Fuhrmann erreichte. Dieser zog auf der linken Seite in den Strafraum und legte auf David Thöne ab. Der Goalgetter nahm den Ball an und schob den Ball trotz Abwehrversuche der Gegenspieler ins lange Eck.

Geburtstagskind Ben Malter verpasst sein eigenes Geschenk

Wenig später drangen auch die in blau spielenden Gäste einmal tiefer in die Altenrather Hälfte ein. Torwart Christian Malter musste sich ganz lang machen, um einen Fernschuss zu parieren. Völlig überrumpelt worden war die TuS-Defensive, als ein Gegenspieler den Ball vor dem Strafraum eroberte und damit bis in den Fünfer vordringen konnte. Der Schuss strich am langen Pfosten vorbei, hier hätte nur ein Gästespieler den Fuß hinhalten brauchen.