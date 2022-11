TuS Altenrath erhält einen Dämpfer im Aufstiegskampf

Geht dem TuS Altenrath zum Ende der Hinrunde die Luft aus? Mit 1:3 unterliegen die Blau-Weißen der SG Eschmar. Dabei verspielte der TuS die Führung und erlaubt sich haarsträubende Fehler in der Defensive.

Viel vorgenommen hatten sich die Gäste auf dem Platz, auf dem sie am vergangenen Spieltag ebenfalls Punkte liegen ließen. So war es der TuS, der nach rund fünf Minuten die erste Chance hatte. David Thöne spielte einen tiefen Ball in den Lauf von Nicolas Fuhrmann, doch der Fuß eines Abwehrspielers war dazwischen.

Danach aber übernahm der TuS das Kommando: Die Gäste setzten sich in der gegnerischen Hälfte fest. Nicolas Fuhrmann spielte einen Ball entlang der Torlinie, doch David Thöne verpasste. Und doch kam der TuS der Führung immer näher.