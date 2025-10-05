TuS Altenrath dreht das Spiel gegen TV Rott II zu seinen Gunsten

Zauberfuß: Nicolas Fuhrmann gratuliert Luis Müller zu seinem Tor. – Foto: Marius Fuhrmann

Über weite Strecken zeigte der TuS Altenrath gegen die Gäste aus Hennef ein fahriges Spiel, gewann am Ende aber doch mit 3:1. Für Altenrath trafen Alen Peters, Sergen Gülkaya und Luis Müller. Der TuS begann zunächst recht munter und drängte nach vorne. Viel lief über die rechte Seite, auf der Patrick Schüller agierte. Doch immer wenn ein Angriff glückte, scheiterten die Altenrather Stürmer mit einem unplatziertem Schuss am Rotter Torhüter. Das Spiel wurde zerfahren, so kamen auch die Gäste zu Chancen. Wirklich gefährlich waren diese jedoch nicht, das 0:0 zur Pause war das folgerichtige Ergebnis.

Altenrather Spieler im Kampf umd den Ball. – Foto: Marius Fuhrmann

Die zweite Hälfte begann mit der Altenrather Führung: Patrick Schüller sah, dass Alean Peters allein an der Strafraumgrenze wartete. Dieser versenkte den Schuss ins lange Eck (48.) Von Altenrath kam weiter wenig, der TV Rott II blieb jedoch harmlos. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Altenrath trifft drei Mal nach der Pause

Der TuS machte mehr Druck und wurde belohnt. In einer Überzahlsituation im Fünfer traf Sergen Gülkaya einen Abpraller zum 2:0 (65.). Das Altenrather Spiel lief nun flüssiger, Rott II stand weiter hoch. Das nutzte Luis Müller, als der gegnerische Torhüter einen Ball vertendelte. Niemand war in der Nähe, um ihm beizuspringen, so schob der eingewechselte Müller den Ball ins Tor (74).

Viel Kampf, wenig Ertrag: Altenrath tat sich schwer vor dem Rotter Tor. – Foto: Marius Fuhrmann