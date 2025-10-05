TuS Altenrath dreht das Spiel gegen TV Rott II zu seinen Gunsten

Über weite Strecken zeigte der TuS Altenrath gegen die Gäste aus Hennef ein fahriges Spiel, gewann am Ende aber doch mit 3:1. Für Altenrath trafen Alen Peters, Sergen Gülkaya und Luis Müller.
Der TuS begann zunächst recht munter und drängte nach vorne. Viel lief über die rechte Seite, auf der Patrick Schüller agierte. Doch immer wenn ein Angriff glückte, scheiterten die Altenrather Stürmer mit einem unplatziertem Schuss am Rotter Torhüter. Das Spiel wurde zerfahren, so kamen auch die Gäste zu Chancen. Wirklich gefährlich waren diese jedoch nicht, das 0:0 zur Pause war das folgerichtige Ergebnis.
Die zweite Hälfte begann mit der Altenrather Führung: Patrick Schüller sah, dass Alean Peters allein an der Strafraumgrenze wartete. Dieser versenkte den Schuss ins lange Eck (48.) Von Altenrath kam weiter wenig, der TV Rott II blieb jedoch harmlos. Es war ein Spiel auf Augenhöhe.
Altenrath trifft drei Mal nach der Pause
Der TuS machte mehr Druck und wurde belohnt. In einer Überzahlsituation im Fünfer traf Sergen Gülkaya einen Abpraller zum 2:0 (65.). Das Altenrather Spiel lief nun flüssiger, Rott II stand weiter hoch. Das nutzte Luis Müller, als der gegnerische Torhüter einen Ball vertendelte. Niemand war in der Nähe, um ihm beizuspringen, so schob der eingewechselte Müller den Ball ins Tor (74).
Dem TV Rott II gelang der Anschlusstreffer mit einem fein herausgespielten Angriff: Mit einem Lupfer überspielte der Angreifer die Altenrather Abwehr, Tom Klein nahm den Ball an und traf nur zwei Minuten später ins lange Eck (76.). Rott II versuchte weiter, den Abstand zu verkürzen, doch Altenrath verteidigte sicher. Dem TuS beschränkte sich auf die Defensive, es blieb beim 3:1. Der TuS feiert einen glanzlosen Sieg über harmlose Gäste.