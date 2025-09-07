TuS Altenrath besiegt SV Lohmar II klar mit 5:2 - Drei Punkte im Derby

Am Sonntag, den 7. September 2025, empfing der TuS Altenrath im Heimspiel den SV Lohmar II zum heiß ersehnten Derby in der Kreisliga C6. Nach einer spannungsgeladenen ersten Halbzeit, die mit zahlreichen Toren und Wendepunkten aufwartete, setzten sich die Hausherren am Ende verdient mit 5:2 durch.

Der TuS Altenrath war bestens vorbereitet auf das Derby. Zwar hatte die Mannschaft in der Vorbereitung gemischte Ergebnisse erzielt, doch der 3:1-Auswärtssieg gegen Wahlscheid III am ersten Spieltag gab dem Team das nötige Selbstvertrauen. Dennoch war klar, dass gegen einen unangenehmen Gegner wie den SV Lohmar II eine solide Leistung abgerufen werden musste.

Die Gäste aus Lohmar gingen mit dem Rückenwind eines überraschend deutlichen 6:3-Siegs gegen Hurst-Rosbach III in das Derby. Das Team von Trainer Rudi Thomas hatte aufgrund der fehlenden Vorbereitungsspiele eine schwierige Startphase, setzte jedoch alles auf ihre Mannschaftsleistung und den Teamgeist, um gegen Altenrath zu bestehen. Co-Trainer Alessandro Esposito fehlte aus privaten Gründen.

Das Spiel: Ein Offensivspektakel in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit einem frühen Highlight. In der 7. Spielminute brachte P. Wiens den TuS Altenrath mit einem präzisen Schuss in Führung – 1:0 für die Hausherren. Der frühe Treffer sorgte für viel Druck und Selbstvertrauen bei Altenrath, das sich in der ersten halben Stunde eine Vielzahl an Chancen erspielte.

In der 30. Minute erhöhte F. Frechen auf 2:0, doch die Gäste aus Lohmar steckten nicht auf. Nur zwei Minuten später, in der 32. Spielminute, erzielte L. Thorbeck den Anschlusstreffer zum 2:1. Damit war das Spiel wieder offen, und die Lohmarer nahmen Fahrt auf.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff jedoch setzten die Altenrather den nächsten Nadelstich. In der 39. Minute traf B. Turhan zum 3:1, und nur eine Minute später (45.) war es erneut F. Frechen, der mit einem weiteren Treffer zum 4:1 alles klar machte. Die ersten 45 Minuten waren ein echtes Offensivspektakel, und die Partie schien zugunsten der Hausherren entschieden.

Lohmar II gibt nicht auf – Doch der TuS bleibt souverän

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte der SV Lohmar II Moral und kehrte schnell in das Spiel zurück. M. Trunk verkürzte in der 50. Minute auf 4:2 und brachte Lohmar damit noch einmal ins Spiel. Die Gäste versuchten in den darauffolgenden Minuten, den Druck zu erhöhen, doch die Abwehr von Altenrath stand stabil und ließ wenig zu.

In der 75. Minute besiegelte schließlich D. Fuhrmann mit einem weiteren Treffer das Ergebnis und erhöhte auf 5:2 für Altenrath. Damit war das Derby endgültig entschieden, und die Hausherren konnten sich über einen verdienten Sieg freuen.

Torschützen im Überblick:

7. Minute: 1:0 – P. Wiens (TuS Altenrath)

30. Minute: 2:0 – F. Frechen (TuS Altenrath)

32. Minute: 2:1 – L. Thorbeck (SV Lohmar II)

39. Minute: 3:1 – B. Turhan (TuS Altenrath)

45. Minute: 4:1 – F. Frechen (TuS Altenrath)

50. Minute: 4:2 – M. Trunk (SV Lohmar II)

75. Minute: 5:2 – D. Fuhrmann (TuS Altenrath)

Fazit:

Der TuS Altenrath zeigte sich im Derby als das stärkere Team und sicherte sich mit einem klaren 5:2-Sieg gegen den SV Lohmar II die nächsten drei Punkte der Saison. Besonders die starke erste Halbzeit, in der die Altenrather ihre Chancen eiskalt nutzten, war ausschlaggebend für den Erfolg. Lohmar II konnte zwar zwischenzeitlich auf 2:4 verkürzen, doch der Anschlusstreffer kam zu spät, um das Spiel noch zu kippen.

Mit diesem Sieg setzt sich der TuS Altenrath an den zweiten Platz der Tabelle und kann nun mit Zuversicht ins kommenden Highlight Pokalspiel gegen den FSV Neunkirchen-Seelscheid (Landesligist) am Donnerstag (11.09.2025 um 19:30 Uhr) blicken. Der SV Lohmar II hingegen muss sich nach dieser Niederlage schnell wieder sammeln, um in der nächsten Partie am Sonntag 14.09.2025 gegen die Zweitvertretung von SF Aegidienberg konkurrenzfähig zu bleiben.