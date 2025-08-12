TuS Altenrath 2025/2026 mit zwei Herren-Teams in der Kreisliga C

Mit zwei Mannschaften geht der TuS Altenrath in die neue Saison: Sie starten beide in der Kreisliga C. Mit einem breiten Kader will die Mannschaft um Cheftrainer Daniel Fuchs wieder oben mitspielen.
Die vergangene Saison endete für den TuS auf Platz 7. Die Mannschaft erzielte zwar die zweitmeisten Toren, verlor aber die Hälfte aller Spiele. „Die Defensive müssen wir in dieser Saison besser in den Griff bekommen“, sagt Sportdirektor Jürgen Biele. Auf diesen Posten wechselte er nach einer Saison als Trainer, das Vereinslegende Daniel Fuchs fortan leitet. Unterstützt wird er von Marc Eubel, Thomas Foermer und Torwarttrainer Dennis Schüller.
Trotz der sportlich überschaubaren Saison sieht Biele Aufbruchsstimmung beim TuS: „Die schlägt sich in der Trainingsbeteiligung nieder. Im Verlauf der vergangenen Saison sind viele Spieler zu uns gestoßen, sodass wir immer die Qual der Wahl hatten. Selbst im Winter waren 25 Leute da. Eine zweite Mannschaft zu gründen, war da nur folgerichtig“, sagt Biele.
Mannschaft trainiert zusammen und teilt sich am Spieltag auf
„Eine zweite Mannschaft ist das eigentlich gar nicht: Die Jungs trainieren zusammen und diejenigen mit der besten Trainingsleistung empfehlen sich am Sonntag für den Kader der ersten Mannschaft. Diejenigen, für die es nicht gereicht hat, spielen in der zweiten.“ Die Vorbereitung laufe gut: „Wir haben beim 3:3 gegen TuS Birk II, einen Aufsteiger, trotz der beiden späten Gegentore ein richtig gutes Spiel gesehen. Auch andere Testspiele gegen B-Ligisten zeigen, dass wir auf diesem Niveau mithalten können“, so Biele.
Zunächst geht es aber durch den Dschungel der Kreisliga C6: In der Liga tritt der TuS gegen viele zweite Mannschaften an der Oberen Sieg an. „Viele Teams kennen wir gar nicht, ein Favorit ist da schwer auszumachen. Aber die Teams kennen auch uns nicht, es wird sicher ein enges Rennen um die vorderen Plätze“, glaubt der Sportdirektor. Helfen sollen dabei zwei Ehemalige: Ben Malter und Berke Turhan kehren zum TuS zurück und verstärken das Mittelfeld. „Sie können ein Spiel gestalten, Berke Turhan hat durch seine Schnelligkeit einen gefährlichen Zug zum Tor.“
Duelle mit SV Menden II und SSV Happerschoß II
Die Zweite Mannschaft tritt in der Staffel C5 an und trifft dort fast ausschließlich auf zweite Mannschaften, etwa aus Happerschoß, Buisdorf, Meindorf und Menden. „Zwei Mannschaften bedeuten doppelt so viel Fußball am Platz an der Flughafenstraße. Wir freuen uns auf viele Zuschauer und spannende Fußball-Sonntage“, sagt Biele.