Hinten (v.l.n.r.): Simon Trompetter, Alen Peters, Laurin Hund, Dominik Scholz, Tim Lars Bergmann, Sam Bohnen, Paul Weinbender, Luis Müller, Nicolas Fuhrmann. Mitte: Patrick Schüller, Marcel Altmann, Gereon Trippe, Philipp Vogt, Arthur Stempel, Nils Klauke, Roger Marcelo Ruiz Diaz Noe, Eric Jülich, Liam Bohnen, Janik Maciolek, Ingo Marek, Torwarttrainer Dennis Schüller, Trainer Daniel Fuchs. Vorne: Oliver Krom, Sebastian Schröder, Michael Hansel, Felix Hahn, Lucas Lohoff, Christian Börner, Florian Ostendorf, Thomas Foermer. Auch dabei: David Fuhrmann, Sergen Gülkaya, Jonas Kalinski, Yannic Runkel, Philipp Wiens, Kevin Kröker, Ben Malter, Thomas Morkel, Noah Schauerte, Berke Turhan, David Virnich, Henry König, Ali Emre Kutlu, Emre Sarica, Sinan Sarica, Philipp Rath, Daniel Vaca Fleischhacker. – Foto: Marius Fuhrmann

TuS Altenrath 2025/2026 mit zwei Herren-Teams in der Kreisliga C

Mit zwei Mannschaften geht der TuS Altenrath in die neue Saison: Sie starten beide in der Kreisliga C. Mit einem breiten Kader will die Mannschaft um Cheftrainer Daniel Fuchs wieder oben mitspielen. Die vergangene Saison endete für den TuS auf Platz 7. Die Mannschaft erzielte zwar die zweitmeisten Toren, verlor aber die Hälfte aller Spiele. „Die Defensive müssen wir in dieser Saison besser in den Griff bekommen“, sagt Sportdirektor Jürgen Biele. Auf diesen Posten wechselte er nach einer Saison als Trainer, das Vereinslegende Daniel Fuchs fortan leitet. Unterstützt wird er von Marc Eubel, Thomas Foermer und Torwarttrainer Dennis Schüller.

Daniel Fuchs und Marc Eubel leiten das Training in der kommenden Saison. Trotz merkwürdigen Trikots identifizieren sich beide voll mit dem Verein. – Foto: Marius Fuhrmann

Trotz der sportlich überschaubaren Saison sieht Biele Aufbruchsstimmung beim TuS: „Die schlägt sich in der Trainingsbeteiligung nieder. Im Verlauf der vergangenen Saison sind viele Spieler zu uns gestoßen, sodass wir immer die Qual der Wahl hatten. Selbst im Winter waren 25 Leute da. Eine zweite Mannschaft zu gründen, war da nur folgerichtig“, sagt Biele. Mannschaft trainiert zusammen und teilt sich am Spieltag auf

„Eine zweite Mannschaft ist das eigentlich gar nicht: Die Jungs trainieren zusammen und diejenigen mit der besten Trainingsleistung empfehlen sich am Sonntag für den Kader der ersten Mannschaft. Diejenigen, für die es nicht gereicht hat, spielen in der zweiten.“ Die Vorbereitung laufe gut: „Wir haben beim 3:3 gegen TuS Birk II, einen Aufsteiger, trotz der beiden späten Gegentore ein richtig gutes Spiel gesehen. Auch andere Testspiele gegen B-Ligisten zeigen, dass wir auf diesem Niveau mithalten können“, so Biele.

Schon seit dem Winter kommen stets über 20 Spieler zum Training. – Foto: Marius Fuhrmann