TuS 1896 Sachsenhausen II: "Wir wollen uns stabilisieren"

– Foto: K.W.

Trainer René Dittmer zieht im FuPa-Teamcheck des TuS 1896 Sachsenhausen II Bilanz zur Hinrunde in der Landesklasse Nord. Ein starker Start, Spiele auf Augenhöhe mit den Topteams und ein späterer Bruch durch Verletzungen prägen die Saison, die vor allem in der Entwicklung einzelner Spieler wichtige Fortschritte brachte.

Starker Beginn und späterer Bruch im Rhythmus

Der TuS 1896 Sachsenhausen II kam gut aus den Startlöchern. „Wir sind gut in die Saison gestartet“ und waren laut René Dittmer „mit den Topteams auf Augenhöhe“. Der Wendepunkt folgte jedoch: „Dann hat uns das damalige Topspiel gegen Gartz und Verletzungen mehrerer wichtiger Spieler aus den Rhythmus gebracht.“ Die Tabellenposition spiegelt damit auch die Schwankungen wider, die sich im Saisonverlauf eingestellt haben.

Besondere Herausforderungen als zweite Mannschaft

Als zweite Mannschaft musste Sachsenhausen mit personellen Unwägbarkeiten umgehen. Umso positiver bewertet der Trainer die Entwicklung einzelner Akteure: „Was mich freut, ist, dass Spieler, die zu Beginn eher in der zweiten Reihe standen, zuletzt Verantwortung übernommen haben.“ Für Dittmer ist das „für ihre persönliche Entwicklung Gold wert“.

Disziplin als Schlüssel zu wichtigen Siegen

Mehrere Partien blieben dem Trainer besonders in Erinnerung. „Spiele wie gegen Templin, Klosterfelde und Velten“, in denen man „diszipliniert verteidigt“ habe und „drei Punkte mitgenommen“ wurden. Gleichzeitig benennt Dittmer offen die verpassten Chancen: „Was uns besonders gegen Wriezen, Birkenwerder und Wandlitz trotz Überlegenheit nicht gelungen ist.“

Schritte nach vorn in der Entwicklung

Die Hinrunde brachte trotz Rückschlägen Fortschritte. Die Übernahme von Verantwortung durch Spieler aus der zweiten Reihe wertet der Trainer als wichtigen Entwicklungsschritt, der dem Team langfristig zugutekommen soll.

Klare Baustellen für die Rückrunde

Für die zweite Saisonhälfte formuliert Dittmer konkrete Ansatzpunkte. „Wir wollen uns stabilisieren und besonders im Defensivverhalten, gerade bei Standards, verbessern.“ Ebenso wichtig sei es, „nach Ballverlusten schneller in die defensive Ordnung“ zu kommen. Offensiv sieht er ebenfalls Handlungsbedarf: „Im letzten Drittel klarer werden, mutiger werden, Räume belaufen, um gerade gegen tiefstehende Gegner Chancen zu kreieren.“

Vorbereitungsstart unter schwierigen Bedingungen

Die Vorbereitung begann am 15. Januar. Allerdings machte das Wetter früh einen Strich durch die Planung. „Aufgrund des Wetters sind jedoch bereits die Testspiele gegen Bergfelde und den FC 98 Hennigsdorf ausgefallen.“ Um dennoch strukturiert zu arbeiten, nutzt das Team „drei Mal die Woche die Halle, um die Vorbereitung so optimal wie möglich zu gestalten“. Dittmer ordnet realistisch ein: „Training ersetzt kein Spiel, aber damit müssen wohl fast alle Vereine leben.“

Hoffnung auf weitere Testspiele

Noch besteht Hoffnung auf zusätzliche Spielpraxis. „Wir hoffen noch, dass die Testspiele gegen Nauen und den Langener SV stattfinden können.“

Keine Veränderungen im Kader

Personell bleibt alles beim Alten. „In die Rückrunde gehen wir mit unverändertem Kader.“ Vertrauen setzt der Trainer dabei auf eine Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern.

Erfahrung und Rückkehrer als Hoffnungsträger

Mit Blick auf die Rückrunde verweist Dittmer auf bekannte Namen: „Mit der Rückkehr von Youngster Kimi Alber, gestandenen Spielern wie Danilo Pressmann, Tobias Boremski, Christopher Groll, Tobias Lindner und Kapitän Benny Gliem sollte das möglich sein.“ Diese Achse soll helfen, die angestrebte Stabilisierung umzusetzen.

Ziel: Stabilität und konstantes Punkten

Das sportliche Ziel ist klar umrissen: Sachsenhausen II will sich festigen, die Defizite im Defensivverhalten und im Offensivspiel angehen und dadurch konstanter punkten. Die Hinrunde hat gezeigt, welches Potenzial vorhanden ist – die Rückrunde soll es häufiger auf den Platz bringen.

Ausgangslage in der Landesklasse Nord

Nach 14 Spielen steht der TuS 1896 Sachsenhausen II mit 18 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz in der Landesklasse Nord. Die zweite Saisonhälfte soll vor allem eines bringen: mehr Stabilität, bessere Nutzung der eigenen Überlegenheit und die nächste Entwicklungsstufe für Mannschaft und Spieler.