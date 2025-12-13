TuS 1896 Sachsenhausen ballert sich zum 5:0, Oranienburg gewinnt 3:0

In den letzten Nachholspielen des Jahres zeigt die Brandenburgliga heute noch einmal ihre ganze emotionale Wucht: Sachsenhausen stürmt mit einem befreienden Sieg aus der Abstiegszone, während Oranienburg dem eigenen Publikum einen dringend benötigten Heimerfolg schenkt.
Der TuS 1896 Sachsenhausen verabschiedet sich mit einem Donnerhall in die Winterpause. Der 5:0-Erfolg über den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow war kein gewöhnlicher Sieg, sondern ein kraftvoller Befreiungsschlag. Bereits in der 3. Minute setzte Jan-Paul Platte mit seinem frühen Treffer das emotionale Fundament. Sein zweiter Treffer in der 17. Minute gab der Mannschaft endgültig die Kontrolle.
Nach dem Seitenwechsel verwandelte sich die Partie in eine Demonstration. Marlon Huth erhöhte in der 51. Minute auf 3:0, ehe Platte mit Toren in der 68. und 77. Minute einen Viererpack vollendete. Der BSC Preußen fand keine Mittel gegen die wuchtige Entschlossenheit der Gastgeber. Mit diesem Sieg steht Sachsenhausen auf Platz 13.
---
Oranienburg erlebte einen Nachmittag der spürbaren Erleichterung. Der 3:0-Heimsieg gegen Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf brachte nicht nur drei Punkte, sondern auch eine längst überfällige Bestätigung des eigenen Potenzials. Elias Eckert sorgte in der 5. Minute für einen Traumstart, ehe Abdul-Hamid Saadaev in der 17. Minute nachlegte. Petershagen zerfiel spätestens mit der Roten Karte gegen Paul Petermann in der 45. Minute. In der 82. Minute setzte Saadaev mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt – ein Tor, das Oranienburg aufatmen lässt und den direkten Konkurrenten erheblich zurückwirft.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________