TuS 1896 Sachsenhausen ballert sich zum 5:0, Oranienburg gewinnt 3:0

Der TuS 1896 Sachsenhausen verabschiedet sich mit einem Donnerhall in die Winterpause. Der 5:0-Erfolg über den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow war kein gewöhnlicher Sieg, sondern ein kraftvoller Befreiungsschlag. Bereits in der 3. Minute setzte Jan-Paul Platte mit seinem frühen Treffer das emotionale Fundament. Sein zweiter Treffer in der 17. Minute gab der Mannschaft endgültig die Kontrolle.

Nach dem Seitenwechsel verwandelte sich die Partie in eine Demonstration. Marlon Huth erhöhte in der 51. Minute auf 3:0, ehe Platte mit Toren in der 68. und 77. Minute einen Viererpack vollendete. Der BSC Preußen fand keine Mittel gegen die wuchtige Entschlossenheit der Gastgeber. Mit diesem Sieg steht Sachsenhausen auf Platz 13.

