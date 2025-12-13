 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Diemo Nimptsch

TuS 1896 Sachsenhausen ballert sich zum 5:0, Oranienburg gewinnt 3:0

Brandenburgliga: Die Übersicht über die Nachholspiele

Verlinkte Inhalte

Brandenburgliga
Ludwigsfelde
Miersdorf
BSC Preußen
FSV Union

In den letzten Nachholspielen des Jahres zeigt die Brandenburgliga heute noch einmal ihre ganze emotionale Wucht: Sachsenhausen stürmt mit einem befreienden Sieg aus der Abstiegszone, während Oranienburg dem eigenen Publikum einen dringend benötigten Heimerfolg schenkt.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Heute, 13:00 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen
5
0
Abpfiff

Der TuS 1896 Sachsenhausen verabschiedet sich mit einem Donnerhall in die Winterpause. Der 5:0-Erfolg über den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow war kein gewöhnlicher Sieg, sondern ein kraftvoller Befreiungsschlag. Bereits in der 3. Minute setzte Jan-Paul Platte mit seinem frühen Treffer das emotionale Fundament. Sein zweiter Treffer in der 17. Minute gab der Mannschaft endgültig die Kontrolle.

Nach dem Seitenwechsel verwandelte sich die Partie in eine Demonstration. Marlon Huth erhöhte in der 51. Minute auf 3:0, ehe Platte mit Toren in der 68. und 77. Minute einen Viererpack vollendete. Der BSC Preußen fand keine Mittel gegen die wuchtige Entschlossenheit der Gastgeber. Mit diesem Sieg steht Sachsenhausen auf Platz 13.

---

Heute, 13:00 Uhr
Oranienburger FC Eintracht 1901
Oranienburger FC Eintracht 1901Oranienburg
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen
3
0
Abpfiff

Oranienburg erlebte einen Nachmittag der spürbaren Erleichterung. Der 3:0-Heimsieg gegen Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf brachte nicht nur drei Punkte, sondern auch eine längst überfällige Bestätigung des eigenen Potenzials. Elias Eckert sorgte in der 5. Minute für einen Traumstart, ehe Abdul-Hamid Saadaev in der 17. Minute nachlegte. Petershagen zerfiel spätestens mit der Roten Karte gegen Paul Petermann in der 45. Minute. In der 82. Minute setzte Saadaev mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt – ein Tor, das Oranienburg aufatmen lässt und den direkten Konkurrenten erheblich zurückwirft.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 013.12.2025, 15:25 Uhr
redAutor