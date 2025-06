TuS 05 Mainz-Kostheim darf sich wieder B-Ligist nennen – Foto: Marita Klemt

Kostheim. Am Anfang stand die Trainersuche, bei welcher die Verantwortlichen des TuS 05 Mainz-Kostheim in den eigenen Reihen fündig wurden. So wurde aus dem Spieler der Trainer Cornel Kaden. Eine weise Entscheidung, wie sich zeigen sollte, konnte doch so der mit Insiderwissen bestens ausgestattete Trainer zusammen mit der sportlichen Leitern Steffen Künz und Andreas Thielen eine den Verhältnissen und Möglichkeiten des Vereins angepasstes Team zusammenstellen. Das intern formulierte Ziel Aufstieg wurde nicht nach Außen kommuniziert, um keinen unnötigen Druck aufzubauen.

Dieser Text wurde uns zur Verfügung gestellt von Michael Kreppel, Pressewart des Kreisfußballauschuss Wiesbaden. Bereits das Sturmduo Mohamed Morchid und Patrik Winkenbach, beide mit reichlich Erfahrung aus Verbands- und Kreis-Oberliga ausgestattet, zeigte, wohin der Weg führen sollte. 57 der insgesamt 135 erzielten Tore gingen auf das Konto der beiden.

Auch einen Rückschlag konnte das Team kompensieren. So zog sich Spielmacher Michael Fank am achten Spieltag eine Verletzung des Kreuzbandes zu und fiel ein halbes Jahr aus. Dessen Position übernahm der ebenfalls mit Gruppenligaerfahrung ausgestattete Soufiane Bouhlas, welcher selbst erst nach einer langen Verletzungspause zurückkehrte. Nicht von Nachteil war auch, das man im zentralen Mittelfeld auf Junuz Karadza bauen konnte. Er verpasste als einziger Spieler in der gesamten Saison kein einziges Meisterschaftsspiel und war mit seiner Ausdauer und Einsatzwillen tragende Säule und Vorbild zugleich.

Dass man mit 45 Gegentreffern die zweitbeste Abwehr der Liga stellte, lag auch an den erfahrenen Neuzugängen: Seydouba Youla (Verbandsliga), Buron Beqiri (1. Liga Kosovo),Mirco Pellé sowie Christian Berger (zugestoßen zur Winterpause) sorgten für Stabilität in der eingespielten Verteidigung mit sechs verlässlichen Abwehrspielern sowie zwei sicheren Torhütern, die gemeinsam das Fundament für den Erfolg bildeten. Als großes Plus erwies sich über die gesamte Saison hinweg der breite Kader. So konnten Verletzungen und Sperren jederzeit adäquat ersetzt werden. Schlussendlich war aber die mannschaftliche Geschlossenheit, die hohe Trainingsbeteiligung sowie der unbedingte Wille, das große Ziel zu erreichen, dafür verantwortlich, das sich der Verein mit der idyllischen gelegenen Sportanlage in der nächsten Saison wieder B-Ligist nennen darf.