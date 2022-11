TuRUs offene Rechnungen Bei den Oberbilkern werden vor dem Duell mit dem TSV unschöne Erinnerungen an vergangene Saison wach.

Gut einen Monaten liegt er nun zurück, der letzte Sieg der TuRU 80. Zuletzt durfte sich die Mannschaft von Francisco Carrasco am zweiten Oktober über drei Punkte in der Oberliga Niederrhein freuen. Rechnet man das unglückliche Aus nach Elfmeterschießen im Niederrheinpokal gegen den Regionalligisten 1. FC Bocholt hinzu, kassierten die Oberbilker im Anschluss an den damaligen 3:2-Heimerfolg über den TVD Velbert satte sechs Pflichtspielniederlagen in Folge. „Dieser Negativlauf“, so Francisco Carrasco, „dauert nun schon zu lange. Es wird Zeit, dass wir diese Serie beenden.“