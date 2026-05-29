Turus emotionaler Abschied von Trainer und Landesliga

Carrasco wird am kommenden Sonntag verabschiedet – Foto: IMAGO/ Norbert Schulz

Es ist ein besonderer Fußballnachmittag, der am Sonntag im Stadion an der Feuerbachstraße ins Haus steht. Vor eigenem Publikum verabschiedet sich Turu 80 gegen die DJK Neuss-Gnadental nicht nur vorzeitig aus dieser Saison, sondern bis auf Weiteres auch aus der Landesliga. Denn der Abstieg des Traditionsvereins in die Bezirksliga steht bereits fest.

Auch der scheidende Trainer selbst macht kein Geheimnis daraus, wie eng die Drähte zur Turu sind. „Ich bin nicht nur mit dem Präsidenten Manuel Rey sehr gut befreundet. Auch das Verhältnis zur Mannschaft ist eng. Bei Spielern wie Lukas Reitz oder Sahin Ayas war ich auf der Hochzeit. Die Jungs sind mir alle sehr ans Herz gewachsen. Das gilt natürlich auch für unsere Fans, die uns auch auswärts immer unterstützt haben. Was hier entstanden ist, ist Wahnsinn“, sagt Carrasco.

Nicht nur deshalb dürften die treuen Anhänger der Turu am Sonntag die eine oder andere Träne vergießen. Es gilt zudem auch Abschied zu nehmen von einer der prägenden Figuren der vergangenen acht Jahre. Mit Francisco Carrasco geht nicht nur der langjährige Trainer und sportliche Leiter sondern auch ein guter Freund von Bord. Wie groß die Sympathien für den 51-Jährigen sind, wurde in den vergangenen Tagen vielerorts kundgetan, nachdem Carrasco seinen Entschluss, den Klub zu verlassen, mitgeteilt hatte.

Es gibt also genug gute Gründe, sich im letzten Spiel in dieser Konstellation noch einmal zu zerreißen. „Es wäre natürlich toll, wenn ich mich mit einem Erfolgserlebnis verabschieden könnte“, sagt Carrasco, der in diesem Moment aber auch an seinen Nachfolger Daniel Rey denkt. „Für ihn wäre es genauso schön, noch einmal einen Sieg zu feiern und dann nach der Sommerpause mit Schwung die Vorbereitung als Cheftrainer in Angriff zu nehmen.“

Rey wird gegen die DJK Neuss-Gnadental voraussichtlich ein letztes Mal als Spieler in der Startelf stehen. Ob er dann auch mit seinem kongenialen Partner Lukas Reitz verteidigen wird, ist offen. „Lukas muss ich diesen Einsatz eigentlich schenken, er stellt sich seit Wochen mit Schmerzen in den Dienst der Mannschaft, was ich ihm gar nicht hoch genug anrechnen kann. Ich weiß aber auch, wie wichtig Lukas in der nächsten Saison für die Turu sein wird. Von daher müssen wir abwägen, ob wir ihn spielen lassen können“, erklärt Carrasco. Die Entscheidung darüber wird er wohl mit seinem Assistenten Hassan Saouti treffen, für den es ebenfalls die Abschiedsvorstellung sein wird.

Gemeinsam wird man sich dann bei einem Getränk und einem Imbiss nach der Partie in lockerer Atmosphäre verabschieden. Eine große Feier findet nicht statt. „Es gibt nichts zu feiern. Wir sind abgestiegen“, sagt Carrasco dazu.