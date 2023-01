TuRU verliert das erste Testspiel der Vorbereitung Gegen den Regionalligisten SV Straelen setzt es für den Oberligisten ein 1:3. Aufseiten der Oberbilker kommen indes zwei Testspieler zum Einsatz.

Zwei Leidensgenossen trafen am Sonntagnachmittag im ersten Testspiel des neuen Jahres im Stadion an der Feuerbachstraße aufeinander. Die tief im Abstiegskampf der Oberliga stehende Turu hatte sich mit dem SV Straelen einen klassenhöheren Sparringspartner zu sich geladen, der in der Regionalliga West weit abgeschlagen den letzten Tabellenplatz belegt.

Das Duell der beiden Sorgenkinder ging letztlich an den SVS, für den der 3:1-Testspielsieg vielleicht etwas Balsam auf die geschundene Seele war. Auf der anderen Seite zeigte sich Francisco Carrasco mit dem Auftritt seiner Schützlinge zwar einverstanden. „Mit dem Ergebnis kann ich aber nicht zufrieden sein“, sagte Turus Coach.

Carrasco hatte sich insgeheim ein besseres Resultat erhofft, das seinen Spielern dringend benötigtes Selbstvertrauen verleihen sollte. Doch dieser Wunsch sollte sich früh zerschlagen. Bereits nach guteiner Viertelstunde führte der SVS, bei dem Ex-Profi und Sportdirektor Kevin Wolze für den vor wenigen Tagen entlassenen Bekim Kastrati als Interimscoach an der Seitenlinie stand, mit 2:0 (10., 17.). „Bei beiden Toren haben wir einfach nicht genug Druck auf den Ball führenden Spieler ausgeübt“, monierte Carrasco.

Turus Trainer hatte seiner Mannschaft nach sechs harten Trainingseinheiten zunächst eine defensive Grundausrichtung verordnet und den Schwerpunkt auf die Sicherung des eigenen Gehäuses gelegt. „Abgesehen von den beiden Gegentoren hat das auch gut funktioniert“, lobte der 48-Jährige, der es zur Halbzeitpause zunächst bei wenigen Spielerwechseln beließ. Auf der anderen Seite wechselte Kevin Wolze zur Pause komplett durch, so dass auch für die in Düsseldorf bestens bekannten Kenan Dünnwald, Said Harouz (beide unter anderem einst für Fortuna und SG Unterrath am Ball) und Hassine Refai (Fortuna, BV 04) der Arbeitstag beendet war.