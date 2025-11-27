Turu-Trainer muss gegen Mennrath seine Abwehr umbauen

Noch 180 Minuten haben die Fußballer von TuRU Düsseldorf zu bestreiten, dann endet für die Mannschaft von Francisco Carrasco das Pflichtspieljahr 2025. Weil der Ligakonkurrent TVD Velbert am Mittwochmorgen seinen sofortigen Rückzug vom Spielbetrieb bekannt gab, beginnt die Wettkampfpause für die Oberbilker schon eine Woche früher. Allerdings machte Turus Trainer schon deutlich, dass er seine Spieler nicht vorzeitig in die Weihnachtsferien schicken wird, nur weil das abschließende Heimspiel gegen den TVD am 12. Dezember nicht mehr ausgetragen wird. „Wir werden auf jeden Fall weiter trainieren, weil ansonsten auch die Pause zu lange ausfällt. Außerdem haben wir noch genug Dinge, an denen wir arbeiten müssen“, betont der Spanier.

Dass es an der Feuerbachstraße noch Entwicklungspotenzial gibt, wurde in den letzten beiden Pflichtspielen offenkundig. Nach der 1:2-Derbyniederlage in Unterrath monierte Carrasco fehlende Konsequenz im Torabschluss. Beim enttäuschenden Achtelfinal-Aus im Kreispokal beim Bezirksligisten Lohausener SV waren es hingegen eher mentale Aspekte, die es zu bemängeln gab. „Da hat bei dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen Spannung gefehlt, so wie es im Pokal gegen ein klassentieferes Team immer wieder mal passiert“, bemerkte Carrasco.

In der Liga sollten sich die Blau-Weißen derlei Nachlässigkeiten nicht erlauben. Zwar befindet sich die Turu auf Platz sechs bei nur sechs Zählern Rückstand auf den zweitplatzierten SC Kapellen aktuell auf den ersten Blick in einer komfortablen Lage. Doch Vorsicht ist geboten. Denn der Vorsprung auf Relegationsplatz 14 beträgt eben dann auch nur sechs Punkte. „Die Liga ist wahnsinnig ausgeglichen. So etwas habe ich noch nie erlebt“, gesteht Carrasco. Für seine Elf ergeben sich daraus auch Chancen.

Mit Ausnahme des an der Spitze schon etwas enteilten Aufsteigers Solingen-Wald scheint in dieser Liga derzeit jeder Gegner schlagbar. Dazu zählt auch der SC Victoria Mennrath, der am Freitagabend zu Gast in Düsseldorf ist. Auch wenn die gut in die Saison gestarteten Mönchengladbacher zuletzt nur noch einen Sieg aus fünf Partien holten, hat Carrasco Respekt vor dem kommenden Gegner.

Ohne Rey Alsonso, Bankoue und Reitz

„Das ist eine gute Mannschaft, die ihre Stärken vor allen Dingen im vorderen Bereich hat.“ Dass er seine Abwehr ausgerechnet für das Duell mit dem Tabellennachbarn umbauen muss, dürfte Carrasco daher nicht schmecken. Doch dem Coach bleibt keine andere Wahl. Daniel Rey Alonso fehlt ebenso rotgesperrt wie der im Pokal des Feldes verwiesene Maurice Bankoue. Auch Lukas Reitz ist für Mennrath noch keine Option. Ein Einsatz von Joshua Sumbunu steht zumindest auf der Kippe.