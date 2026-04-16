Turu-Torjäger warnt vor dem Super-GAU

Ayas will eine Rekation seiner Mannschaft sehen – Foto: Carrasco

Ein Abstieg aus der Landesliga wäre nicht nur aus Sicht des neutralen Beobachters ein Offenbarungseid. Auch für Sahin Ayas wäre ein solches Szenario eine Art „Super-GAU“. Der Torjäger der Turu hatte sich nach einer enttäuschenden letzten Saison im vergangenen Sommer für ein weiteres Jahr an den Klub gebunden. „Das habe ich gemacht, weil ich fest davon überzeugt war, dass wir in dieser Saison wieder oben mitspielen können“, so der 29-Jährige. Doch Ayas‘ Gefühl täuschte.

Sechs Spiele vor Schluss belegen die Oberbilker einen Abstiegsrang. Und wer – wie es der Turu am vergangenen Sonntag passierte – sich mit 5:0 von Aufsteiger TSV Solingen abschießen lässt, um den muss man sich ernsthaft Sorgen machen. „Was da passiert ist, kann ich auch nicht wirklich erklären“, gestand Ayas, „wir sind im Abwehrverbund früh unter Druck geraten und so lagen wir auch schnell mit 0:2 zurück.“

Turu unter Druck gegen Remscheid

Wie schon zwei Wochen zuvor beim 0:4 gegen den SC Kapellen erwischten die Blau-Weißen also einen gebrauchten Tag. Dabei darf es solche in der jetzigen Lage eigentlich gar nicht mehr geben. Dem Traditionsklub steht sportlich das Wasser bis zum Hals, doch ob alle Beteiligten den Ernst der Lage verinnerlicht haben, das weiß auch Ayas nicht so genau. „Die Zeit für Schönwetterfußball ist vorbei. Das muss aufhören. Wir befinden uns im Abstiegskampf. Da muss jeder die Ärmel hochkrempeln und beißen“, fordert der Offensivspieler, der sich und seine Teamkollegen auch in anderer Hinsicht in die Pflicht nimmt. „Dass uns zuletzt immer wieder wichtige Spieler gefehlt haben, darf keine Ausrede mehr sein. So etwas müssen wir kompensieren können“, betont Ayas.