Turu-Torjäger warnt vor dem Super-GAU

Ein Abstieg aus der Landesliga wäre nicht nur aus Sicht des neutralen Beobachters ein Offenbarungseid. Auch für Sahin Ayas wäre ein solches Szenario eine Art „Super-GAU“. Der Torjäger der Turu hatte sich nach einer enttäuschenden letzten Saison im vergangenen Sommer für ein weiteres Jahr an den Klub gebunden. „Das habe ich gemacht, weil ich fest davon überzeugt war, dass wir in dieser Saison wieder oben mitspielen können“, so der 29-Jährige. Doch Ayas‘ Gefühl täuschte.
Sechs Spiele vor Schluss belegen die Oberbilker einen Abstiegsrang. Und wer – wie es der Turu am vergangenen Sonntag passierte – sich mit 5:0 von Aufsteiger TSV Solingen abschießen lässt, um den muss man sich ernsthaft Sorgen machen. „Was da passiert ist, kann ich auch nicht wirklich erklären“, gestand Ayas, „wir sind im Abwehrverbund früh unter Druck geraten und so lagen wir auch schnell mit 0:2 zurück.“
Wie schon zwei Wochen zuvor beim 0:4 gegen den SC Kapellen erwischten die Blau-Weißen also einen gebrauchten Tag. Dabei darf es solche in der jetzigen Lage eigentlich gar nicht mehr geben. Dem Traditionsklub steht sportlich das Wasser bis zum Hals, doch ob alle Beteiligten den Ernst der Lage verinnerlicht haben, das weiß auch Ayas nicht so genau. „Die Zeit für Schönwetterfußball ist vorbei. Das muss aufhören. Wir befinden uns im Abstiegskampf. Da muss jeder die Ärmel hochkrempeln und beißen“, fordert der Offensivspieler, der sich und seine Teamkollegen auch in anderer Hinsicht in die Pflicht nimmt. „Dass uns zuletzt immer wieder wichtige Spieler gefehlt haben, darf keine Ausrede mehr sein. So etwas müssen wir kompensieren können“, betont Ayas.
Im Kellerduell beim FC Remscheid, der auf Rang 16 noch acht Zähler hinter der Turu liegt, stellt alles andere als ein Sieg am Sonntag keine Option dar. Das weiß auch Sahin Ayas, der seinen Mitspielern vor der richtungsweisenden Partie Mut zuspricht. „Das Potenzial der Mannschaft sehe ich in jeder Trainingseinheit. Wir müssen das jetzt nur auch im Wettkampf auf den Platz bringen. Dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen“, sagt der Rechtsfuß, der seit der Saison 2020/2021 das Turu-Trikot trägt. Ob für ihn eine weitere Spielzeit an der Feuerbachstraße dazu kommt, steht noch in den Sternen. „Da ist noch nichts entschieden“, sagt Ayas. Vorerst will sich der im Sturmzentrum und auf den Flügeln einsetzbare Allrounder auf den Abstiegskampf fokussieren. Klar scheint aber schon jetzt, dass Ayas nur im Falle des Klassenerhalts über einen Verbleib nachdenkt. „Ich will in der kommenden Saison mindestens in der Landesliga spielen“, gibt der einstige Oberligaspieler preis.