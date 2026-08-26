TuRU-Spieler Luzalunga reist aus Belgien an und wird zum Helden

Melva Luzalunga ließ TuRU trotz weiter Anreise nicht im Stich. – Foto: Carrasco

Die Erwartungen an ihn waren groß, als sich Melva Luzalunga im Sommer 2024 zu einer Rückkehr zu seinem Jugendverein TuRU Düsseldorf entschloss. Vom Oberligisten Sportfreunde Baumberg an die Feuerbachstraße zurückgekehrt, konnte der 26-Jährige in den vergangenen beiden Spielzeiten in der Landesliga jedoch nur selten an seine Topleistungen anknüpfen. Dass er das Kicken noch nicht verlernt hat, stellte der Offensivmann im Topspiel bei der SG Benrath-Hassels unter Beweis.

Zum letztlich klaren 3:0-Erfolg der Oberbilker steuerte „Melva“ kurz nach der Pause nach einem langen Abschlag von Keeper Daniel Schäfer in abgezockter Manier das zwischenzeitliche 2:0 bei (47.). Auch sonst wusste der Kongolese zu überzeugen. „Er war für mich der Mann des Spiels“, lobte ihn Trainer Daniel Rey.

350 Kilometer aus Belgien angereist

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels SG Benrath TuRU Düsseldorf TuRU 80 0 3 Abpfiff Das Besondere an der Sache war: Eigentlich war Luzalunga, der seinen Lebensmittelpunkt aus beruflichen Gründen inzwischen nach Belgien verlegt hat, für diese Partie gar nicht vorgesehen. „Ich habe ihn erst am Samstagabend angerufen und gebeten zu kommen, weil uns mehrere Spieler weggebrochen sind“, schilderte Rey. Luzalunga folgte der Bitte seines Coaches, setzte sich am Sonntagmorgen ins Auto und machte sich auf den Weg in das rund 350 Kilometer entfernte Düsseldorf, um unmittelbar nach Spielschluss sofort wieder die Heimfahrt anzutreten. Dass er das unentgeltlich tat, rechnete Rey dem Spieler hoch an. „Das zeigt, dass er weiter mit vollem Herzen dabei ist.“ Das Besondere an der Sache war: Eigentlich war Luzalunga, der seinen Lebensmittelpunkt aus beruflichen Gründen inzwischen nach Belgien verlegt hat, für diese Partie gar nicht vorgesehen. „Ich habe ihn erst am Samstagabend angerufen und gebeten zu kommen, weil uns mehrere Spieler weggebrochen sind“, schilderte Rey. Luzalunga folgte der Bitte seines Coaches, setzte sich am Sonntagmorgen ins Auto und machte sich auf den Weg in das rund 350 Kilometer entfernte Düsseldorf, um unmittelbar nach Spielschluss sofort wieder die Heimfahrt anzutreten. Dass er das unentgeltlich tat, rechnete Rey dem Spieler hoch an. „Das zeigt, dass er weiter mit vollem Herzen dabei ist.“

Es war aber nicht nur Luzalungas Herz, das am Sonntag den Ausschlag gab. Die TuRU brauchte in Hassels gerade zu Beginn auch das Glück, dass die Hausherren ihre Chancen nicht verwerteten. Manch einer fragte sich da, wie die Partie ausgegangen wäre, wenn Marco Meyer von Beginn an auf dem Platz gestanden hätte.

Marco Meyer nicht in Startelf

Der Neuzugang saß gegen seinen früheren Jugendklub zunächst nur auf der Bank, obwohl er bei seinem Debüt gegen Sparta Bilk direkt getroffen hatte. „Es war ein anderes Spiel, auf das wir entsprechend reagieren wollten. Wir haben einen großen Kader und dementsprechend auch viele Optionen“, rechtfertigte Nermin Ramic seine Maßnahme. Der Coach der SG Benrath-Hassels wollte die „unnötige“ Niederlage aber ohnehin nicht nur am Sturm festmachen. Vielmehr vermisste der 49-Jährige nach dem Kopfballtreffer von Mo Darwish zum 0:1-Rückstand (37.) auch Ruhe und Kontrolle bei den Seinen. Diese verloren im zweiten Abschnitt zunehmend ihre Struktur, folgerichtig hatte die Turu mehrfach die Chance, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Was dem eingewechselten Basiru-Zachari Umaru auch gelang.