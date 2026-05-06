TuRU muss Unterrath schlagen, Scherpenberg kann vorlegen Landesliga Niederrhein: Am Freitag stehen für TuRU Düsseldorf und den SV Scherpenberg wichtige Spiele an, die Vorzeichen sind dabei unterschiedlich. von André Nückel · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Druck für TuRU Düsseldorf. – Foto: Claudia Pillekamp