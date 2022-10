TuRU ist sich ihrer Sache sicher Der Fußball-Oberligist steckt war im Tabellenkeller, doch einige guten Auftritte geben im Abstiegskampf Hoffnung.

Zahlen lügen bekanntlich nicht. Nach 15 absolvierten Spielen in der Oberliga Niederrhein stellt TuRU 80 die drittschwächste Abwehr und den viertschwächsten Angriff aller 21 Teams. Insofern verwundert es auch nicht, dass die Oberbilker am vergangenen Wochenende nach der 2:4-Niederlage gegen den KFC Uerdingen erstmals auf einen Abstiegsrang abrutschten. „Die Lage ist ernst, das muss jedem klar sein“, sagt Abwehrchef Daniel Rey.

Allerdings ist der Routinier auch nach zuletzt vier Niederlage hintereinander noch weit davon entfernt, in Panik zu verfallen. Ganz im Gegenteil sogar: „Auch wenn es tabellarisch aktuell nicht so gut aussieht, habe ich im Vergleich zur letzten Saison ein viel besseres Gefühl. Wir haben eine andere Qualität im Kader und nun auch endlich einmal wieder fast alle Spieler zur Verfügung“, so der Innenverteidiger.

Was TuRU 80 zu leisten im Stande ist, wenn sie an ihr Optimum heranreicht, zeigte sie zuletzt im Niederrheinpokal, als sie dem klassenhöheren Regionalligisten 1. FC Bocholt erst nach Elfmeterschießen unterlag. Überhaupt fällt auf, dass sich die Schützlinge von Francisco Carrasco in Spielen wohler fühlen, in denen ihnen zunächst einmal die Rolle des Außenseiters zufällt. „Wenn der Gegner das Spiel macht und wir kontern können, fällt uns vieles leichter“, hat auch Rey Alonso schon beobachtet.

Umgekehrt - und das zeigten gerade die klar verloren gegangenen Partien beim MSV Düsseldorf und beim FSV Duisburg - haben die Blau-Weißen Probleme in Spielen, in denen selbst eine gewisse Erwartung an sie gestellt wird. „Wenn wir Druck haben, wird es schwer. Dann machen wir uns noch zu oft in die Hose“, bemängelt Alonso, der diesen Umstand auch auf das geringe Durchschnittsalter im Team zurückführt.