TuRU holt Stürmer von der Konkurrenz

Die Gerüchteküche brodelte schon seit ein paar Tagen. Nun wurde der Wechsel offiziell verkündet. Maximilian Stellmach verlässt den FC Kosova nach Abschluss dieser Saison in Richtung Oberbilk. Der 32-Jährige Stürmer schließt sich dem Noch-Ligarivalen TuRU 80 an, der inzwischen den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht hat.

Den spektakulären Transfer bestätigte Francisco Carrasco, der bei der TuRU Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion ist, am Mittwochvormittag auf Anfrage. „Wir sind froh, dass wir Max von unserem Projekt überzeugen konnten. Mit ihm erhalten wir im vorderen Bereich natürlich noch einmal ganz neue Möglichkeiten“, sagt der Spanier.

In der Tat ist die Verpflichtung von Stellmach ein „Knaller“. Der Vollblutstürmer zählt unterhalb der Oberliga zu den herausragenden Angreifern am Niederrhein. In den letzten zehn Spielzeiten hat Stellmach immer zweistellig getroffen. Mit einer Ausnahme: In der wegen Corona frühzeitig abgebrochenen Runde 2020(2021 reichte es für den aus Moers stammenden Stürmer „nur“ zu sechs Toren in sieben Spielen im Dress des SV Scherpenberg.

„Ich wohne fußläufig vom Platz entfernt, die Gegebenheiten bei der TuRU passen für mich einfach perfekt“, begründet Stellmach seinen Entschluss, den FC Kosova nach zwei Spielzeiten wieder zu verlassen. Dem Klub aus Benrath verhalf er in seiner Premierensaison mit 36 Toren gleich zum Aufstieg in die Landesliga. Und auch in diesem Sommer könnte Stellmach mit seinen Noch-Teamkollegen die Sektkorken noch einmal knallen lassen. Auch wenn Kosova zuletzt fünf Spiele am Stück ohne Sieg blieb, ist der Durchmarsch in die Oberliga weiterhin möglich.