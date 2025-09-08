TuRU findet zurück in die Spur: 3:1 gegen Wülfrath

Die erste Reifeprüfung der noch jungen Saison hat die TuRU mit Bravour bestanden. Mit dem 3:1-Heimsieg über Aufsteiger 1.FC Wülfrath gab der Landesligist am Freitagabend die richtige Antwort auf zwei zuvor in Serie erlittene Niederlagen. „Für uns war das schon ein Sechs-Punkte-Spiel, so sind die Jungs es auch angegangen“, freute sich Hassan Saouti.

Der eigentliche Co-Trainer von Francisco Carrasco trug während des Flutlichtspiels die Hauptverantwortung, weil der „Chef“ urlaubsbedingt fehlte. Und die Vorzeichen für Saouti hätten ungünstiger kaum stehen können.

Mit Daniel Rey, Lukas Reitz und Joshua Sumbunu vielen gleich drei für die Abwehrarbeit wesentliche Akteure aus. Zudem bestätigten sich unter der Woche auch die Befürchtungen bei Zugang Max Stellmach. Der Torjäger ist aufgrund eines Fußbruchs für längere Zeit zum Zuschauen verurteilt.

So musste Saouti gleich einmal seine Improvisationskünste unter Beweis stellen. „Wir haben uns unseren Plan für die Partie schon unter der Woche genau zurecht gelegt. Dass die Mannschaft ihn dann auch so gut befolgt, hat mich natürlich gefreut“, sagte der Coach. Seine Maßnahme, Amin Saouti aus dem Mittelfeld in die Abwehrmitte zu ziehen, zahlte sich ebenso aus wie das Startelfmandat für Tsikwo Mankefor. „Er hat es im Mittelfeld überragend gemacht“, lobte Saouri den 19-Jährigen.

Wülfrath darf nur kurz hoffen

Im Vergleich zu den letzten beiden Partien stand die TuRU diesmal nicht nur in der Abwehr sicherer, sondern wirkte auch vorne durchschlagskräftiger. Mit dem Führungstor von Diyar Turan (12.) gewannen die Oberbilker Selbstvertrauen zurück. Der von Emirhan Bülbül auf Vorarbeit von Kapitän Sahin Ayas (34.) erzielte 2:0-Pausenstand spiegelte die Kräfteverhältnisse zur Halbzeit nach Ansicht von Saouti nur unzureichend wider.

„Wir hätten durchaus noch höher führen können“, meinte der Coach. So wurde es nach dem Anschlusstreffer von Florian Schikowski tatsächlich noch einmal spannend. Erst tief in der Nachspielzeit erlöste der eingewechselte Selcuk Yavuz seine Farben mit dem entscheidenden Tor zum 3:1-Endstand. „Für den 28-Jährigen war es das erste Ligator nach fast genau einem Jahr. „Selli hat eine lange Leidenszeit hinter sich und kommt nun immer besser in Schwung. Nicht nur aufgrund des Tores hat Selli nach seiner Hereinnahme direkt gezeigt, warum er so wichtig für uns ist“, sagte Saouti über den Rechtsfuß. Ansonsten lag es dem Interims-Cheftrainer nach der Partie aber fern, Einzelne hervorzuheben.

„Die Mannschaft hat sich auf dem Platz wieder als kampfstarke Einheit präsentiert. Das war der Schlüssel zum Erfolg.“