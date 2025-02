TuRU Düsseldorf hat in der Landesliga eine Pleite kassiert. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

TuRU erlebt ernüchternden Jahresauftakt gegen Solingen TuRU Düsseldorf unterliegt am Freitagabend DV Solingen mit 0:2. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 DV Solingen TuRU 80

Ein Satz mit X, das war wohl nix. So lässt sich der Punktspielauftakt der TuRU Düsseldorf im Kalenderjahr 2025 zusammenfassen. Der mit guten Vorsätzen in das Heimspiel gegen DV Solingen gegangene Landesligist enttäuschte am Freitagabend auf ganzer Linie. Die Quittung: Eine ernüchterndes 0:2 – inklusive eines angefressenen Trainers. „Mit der Leistung bin ich überhaupt nicht einverstanden. Das, was im Abstiegskampf nötig ist, haben wir nicht angeboten“, kritisierte Francisco Carrasco.

Fr., 07.02.2025, 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf TuRU 80 DV Solingen DV Solingen 0 2 Abpfiff „Abstiegskampf“ – dieser Begriff könnte an der Feuerbachstraße tatsächlich noch weiter oben auf die Agenda rücken. Zwanzig Punkte nach 19 Partien sind wahrlich kein Ruhekissen in einer Staffel, aus der im Sommer bis zu fünf Teams absteigen könnten. Den Spielern schien die Lage am Freitag jedenfalls noch nicht ganz bewusst gewesen zu sein. Bereits nach elf Minuten lagen die Hausherren mit 0:2 zurück (10., 12.). „Wir waren zu spät in den Zweikämpfen, hatten unerklärliche Abspielfehler und haben auch schlecht umgeschaltet“, monierte Carrasco.

Das Selbstvertrauen, das sich die TuRU während einer ordentlich verlaufenen Vorbereitung und mit einen klaren Erfolg im Kreispokal erarbeitet hatte, war schnell dahin. Die Gäste, die mit einer Reihe von ehemaligen Spielern des MSV Düsseldorf angetreten waren, hatten so relativ leichtes Spiel. Und das Team des ehemaligen TuRU-Kickers Engin Kizilarslan hätte das Ergebnis durchaus auch höher gestalten können. Zu den ausgelassenen Gelegenheiten zählte unter anderem auch ein Strafstoß. Keine Chancen für TuRU